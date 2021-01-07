Порядок в ночь на Рождество обеспечили более 300 сотрудников Росгвардии в Новосибирской области

Общественный порядок и безопасность граждан в рождественскую ночь были обеспечены в полном объеме, нарушений при проведении праздничных мероприятий допущено не было.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Новосибирской области обеспечили безопасность граждан в Рождественскую ночь

Более 300 сотрудников и военнослужащих Росгвардии совместно с сотрудниками полиции обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан на мероприятиях по празднованию Рождества Христова, проводимых в регионе.

Рождественские богослужения в ночь с 6 на 7 января прошли более чем в 100 храмах Новосибирска и Новосибирской области, на службах присутствовали порядка 5 тысяч жителей региона.

Общественный порядок и безопасность граждан в рождественскую ночь были обеспечены в полном объеме, нарушений при проведении праздничных мероприятий допущено не было.

Помимо участия в обеспечении правопорядка на праздничных мероприятиях, военнослужащие и сотрудники Росгвардии при несении повседневной службы обеспечивают барьерные эпидемиологические мероприятия и посредством специальной громкоговорящей связи разъясняют жителям региона о соблюдении мер профилактики с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Источник: пресс-служба Росгвардии по НСО