Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны

Сенат США не принял возражения против утверждения голосов выборщиков от первого из "спорных" штатов - Аризоны, свидетельствуют результаты голосования.

За возражения проголосовали 6 сенаторов, против были 93.

Решение было принято перед тем, как считать голоса выборщиков от штатов. Возражения были выдвинуты по шести штатам группой сенаторов-республиканцев. Параллельно с сенатом аналогичные возражения обсуждаются в конгрессе.



Возражавшие сенаторы заявляли, что перед утверждением итогов выборов необходимо провести 10-дневный "аудит" выборов. Ожидалось, что обе палаты конгресса отвергнут эти предложения. Заседания сената и палаты представителей были прерваны масштабными беспорядками, в ходе которых сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий.

Источник: РИА Новости