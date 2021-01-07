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Отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны Сенат США

13:15 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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За возражения проголосовали 6 сенаторов, против были 93.

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Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны

Сенат США не принял возражения против утверждения голосов выборщиков от первого из "спорных" штатов - Аризоны, свидетельствуют результаты голосования.
За возражения проголосовали 6 сенаторов, против были 93.
Решение было принято перед тем, как считать голоса выборщиков от штатов. Возражения были выдвинуты по шести штатам группой сенаторов-республиканцев. Параллельно с сенатом аналогичные возражения обсуждаются в конгрессе.

Возражавшие сенаторы заявляли, что перед утверждением итогов выборов необходимо провести 10-дневный "аудит" выборов. Ожидалось, что обе палаты конгресса отвергнут эти предложения. Заседания сената и палаты представителей были прерваны масштабными беспорядками, в ходе которых сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий.

Источник: РИА Новости

выборы голоса сша
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