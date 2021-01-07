Начнет патрулирование в российской Арктике ВМФ США

Американский флот начнет патрулирование в российской Арктике

Военно-морской флот (ВМФ) США начнет регулярное патрулирование вблизи российских берегов в Арктике, чтобы «препятствовать наступлению Москвы на Крайнем Севере». Об этом заявил американский министр военно-морских сил Кеннет Брейтуэйт, пишет Breaking Defence.

В ходе телефонной конференции с журналистами министр сказал, что Вашингтону в ближайшие годы придется «действовать более настойчиво» в Арктике, чтобы оспорить как российские, так и, в меньшей степени, китайские претензии на Крайнем Севере.

Говоря о возможности проведения военно-морским флотом США «операций по обеспечению свободы навигации» у северных берегов России, Брейтуэйт подчеркнул, что Вашингтон намерен «гарантировать партнерам свободу судоходства» и назвал такую стратегию «правом» и «обязанностью» США как «доминирующей военно-морской силы в мире».

Министр назвал главным преимуществом США подводные лодки. Он указал, что Россия имеет свой ледокольный флот, а Китай строит корабли темпами, с которыми американский флот «не может сравниться». Поэтому, считает он, США могут брать суда в аренду, пока не будут построены собственные.

Ранее в новом докладе военно-морских сил (ВМС) США Китай был назван главной угрозой для мирового господства американского флота. В качестве основных конкурентов в документе выделены России и Китай, однако именно Пекин, а не Москва описан как наибольшая причина для беспокойства.