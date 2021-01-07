07.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Выпустили из колонии осужденную за убийство фигуриста Дениса Тена

12:04 07.01.2021 Фото: instagram.com/tenis_den
1

Толыбаева подала в суд ходатайство о замене неотбытой части наказания на ограничение свободы.

% name% title
25-летний Денис Тен был заслуженным мастером спорта Республики Казахстан

Неотбытую часть наказания Жанар Толыбаевой заменили ограничением свободы.
Суд в Алма-Атинской области Казахстана удовлетворил ходатайство Жанар Толыбаевой, осужденной по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена, и заменил неотбытую часть наказания ограничением свободы. Толыбаеву освободили из колонии. Об этом в среду сообщило казахстанское агентство Tengrinews со ссылкой на аппарат Верховного суда республики.

По данным агентства, Толыбаева подала в суд ходатайство о замене неотбытой части наказания на ограничение свободы. "Постановлением Илийского районного суда Алма-Атинской области от 6 января 2020 года данное ходатайство удовлетворено. Контроль за отбыванием наказания возложен на службу пробации", - говорится в сообщении.

17 января 2019 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты приговорил фигурантов дела об убийстве фигуриста Дениса Тена Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова к 18 годам лишения свободы, Жанар Толыбаеву - к 4 годам лишения свободы. Кудайбергенова признали виновным в убийстве, разбое и краже, Киясова - в убийстве и разбое, Толыбаеву - в недонесении о преступлении. В марте 2019 года Толыбаева родила ребенка в колонии.

25-летний Денис Тен был заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года. 19 июля 2018 года спортсмен застал двух мужчин при попытке кражи зеркал его автомобиля. В возникшей потасовке, по версии следствия, злоумышленники ударили фигуриста ножом. Тен умер в больнице от потери крови.

зарезал нож убийство фигурист Денис Тен
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильное решение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото 28-летней любовницы Юрия Гальцева попало в сеть
12:50 07-01-2021
Фото 28-летней любовницы Юрия Гальцева попало в сеть
БердскЧто такое социальный контракт: Кто, как и на что может получить 250 000 рублей от Путина в 2021 году, рассказываем
12:50 07-01-2021
Что такое социальный контракт: Кто, как и на что может получить 250 000 рублей от Путина в 2021 году, рассказываем
«Ювентус» снова лучший по игре в Италии! Прервана невероятная серия «Милана»
12:49 07-01-2021
«Ювентус» снова лучший по игре в Италии! Прервана невероятная серия «Милана»
Порядок в ночь на Рождество обеспечили более 300 сотрудников Росгвардии в Новосибирской области
12:45 07-01-2021
Порядок в ночь на Рождество обеспечили более 300 сотрудников Росгвардии в Новосибирской области
БердскПочему замерзают в своих квартирах жители Бердска в новогодние каникулы 2021? Город выдержал аномальные морозы
12:43 07-01-2021
Почему замерзают в своих квартирах жители Бердска в новогодние каникулы 2021? Город выдержал аномальные морозы
Шок и тревога: Как отреагировали на беспорядки в Вашингтоне в мире
12:37 07-01-2021
Шок и тревога: Как отреагировали на беспорядки в Вашингтоне в мире
БердскЗима-Лето Бердск
12:35 07-01-2021
Зима-Лето Бердск
В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
12:34 07-01-2021
В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
Выдвинули условие для кредитной амнистии банкиры в России 1
12:30 07-01-2021
Выдвинули условие для кредитной амнистии банкиры в России
Рассада помидоров - какие сорта выбрать и как ухаживать
12:22 07-01-2021
Рассада помидоров - какие сорта выбрать и как ухаживать