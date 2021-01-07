Выпустили из колонии осужденную за убийство фигуриста Дениса Тена

25-летний Денис Тен был заслуженным мастером спорта Республики Казахстан

Неотбытую часть наказания Жанар Толыбаевой заменили ограничением свободы.

Суд в Алма-Атинской области Казахстана удовлетворил ходатайство Жанар Толыбаевой, осужденной по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена, и заменил неотбытую часть наказания ограничением свободы. Толыбаеву освободили из колонии. Об этом в среду сообщило казахстанское агентство Tengrinews со ссылкой на аппарат Верховного суда республики.

По данным агентства, Толыбаева подала в суд ходатайство о замене неотбытой части наказания на ограничение свободы. "Постановлением Илийского районного суда Алма-Атинской области от 6 января 2020 года данное ходатайство удовлетворено. Контроль за отбыванием наказания возложен на службу пробации", - говорится в сообщении.

17 января 2019 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты приговорил фигурантов дела об убийстве фигуриста Дениса Тена Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова к 18 годам лишения свободы, Жанар Толыбаеву - к 4 годам лишения свободы. Кудайбергенова признали виновным в убийстве, разбое и краже, Киясова - в убийстве и разбое, Толыбаеву - в недонесении о преступлении. В марте 2019 года Толыбаева родила ребенка в колонии.

25-летний Денис Тен был заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года. 19 июля 2018 года спортсмен застал двух мужчин при попытке кражи зеркал его автомобиля. В возникшей потасовке, по версии следствия, злоумышленники ударили фигуриста ножом. Тен умер в больнице от потери крови.