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Назвал число свободных коек для лечения больных с коронавирусом Мурашко

13:30 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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В период новогодних праздников ситуация с COVID-19 в целом стабилизировалась, однако по-прежнему остается напряженной.

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Мурашко назвал число свободных коек для лечения больных с COVID
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в России, заявил РоспотребнадзорНазвал число свободных коек для лечения больных с коронавирусом МурашкоЕщё 1072 новостей

В России заняты 76% коек для больных COVID-19, сообщил Мурашко. При этом большая часть заразившихся лечится на дому: доля таких пациентов составляет 82%.
В период новогодних праздников ситуация с COVID-19 в целом стабилизировалась, однако по-прежнему остается напряженной. Об этом журналистам заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По его словам, в больницах свободны почти четверть всех коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом.

«На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%. В инфекционных госпиталях находится 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении находится 82% пациентов», — сообщил министр.
В начале декабря доля свободных коек для заболевших COVID-19 в целом по России составила 21%. Однако в 17 регионах этот показатель был лишь 5%, говорил ранее Мурашко.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, наибольшая загрузка коечного фонда (более 90%) наблюдалась в четырех субъектах: в Смоленской и Орловской области, Севастополе и Петербурге, власти которого в середине декабря сообщили о 96-процентной заполненности коек для пациентов с коронавирусом. К 6 января показатель снизился до 77%, передает «РИА Новости».

Источник: РБК

COVID-19 коронавирус пандемия Михаил Мурашко
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