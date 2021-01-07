За троянцами-астероидами Юпитера NASA отправляет миссию "Люси" в 2021 году

Троянцы Юпитера - астероиды, которые вращаются вокруг Солнца

Эти примитивные тела содержат важные ключи к расшифровке истории Солнечной системы и, возможно, даже к происхождению органического материала на Земле.

Миссия НАСА « Люси», запуск которой запланирован на октябрь 2021 года, станет первой космической миссией по изучению троянских астероидов, оставшихся строительных блоков внешних планет Солнечной системы, вращающихся вокруг Солнца на расстоянии от Юпитера. Миссия получила свое название от окаменевшего предка человека (названного ее первооткрывателями «Люси»), чей скелет дал уникальное представление об эволюции человечества. Точно так же миссия Люси произведет революцию в наших знаниях о происхождении планет и формировании нашей солнечной системы.

На снимке этого художника изображены троянцы-джовианы, основанные на данных исследования, проведенного в 2012 году широкоугольным инфракрасным исследователем НАСА (WISE). Троянцы Юпитера - астероиды, которые вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и Юпитер, - равномерно темные с оттенком бордового цвета и имеют матовые поверхности, которые мало отражают солнечный свет. Результаты проиллюстрированы концепцией этого художника, показывающей как начальные, так и конечные группы троянов на орбите с Юпитером. Наблюдения WISE также подтвердили предыдущее подозрение, что в первой группе троянцев (видимых вдалеке) больше астероидов, чем в задней.

Источник: NASA