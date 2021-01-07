Жимолость - самая ранняя ягода на вашей даче. Секреты по выращиванию вкуснейшей сибирской ягодки

Ценность ягод жимолости – в высоком содержании витамина С (20 – 170 мг/ 100 г) и Р-активных веществ (в сумме до 2800 мг/100 г). Названные компоненты обладают синергизмом, т.е. усиливают действие друг друга на организм человека.

Ягоды жимолости издавна применялись в народной медицине

РАННИЕ ЯГОДЫ - ЖИМОЛОСТЬ

Жимолость – популярное растение, занимающее собственное, только ей присущее место в ряду ягодных кустарников. Основное ее достоинство – раннелетний (июньский) срок созревания. Ягоды большинства сортов жимолости могут быть собраны и переработаны до начала созревания земляники. Высокая зимостойкость, устойчивость к весенним заморозкам, нетребовательность к теплу в период вегетации, крупные вкусные ягоды – все это делает жимолость очень популярной в северной и умеренной климатических зонах России.

Исследования биохимического состава плодов, выполненные в течение последних 25 лет в различных научных учреждениях, свидетельствуют об огромной ценности и даже незаменимости ягод жимолости для диетического и лечебного питания. Оказалось, что ягоды жимолости – настоящая кладовая витаминов и биологически активных веществ. Особую ценность им придает раннелетний срок созревания, так как свежие ягоды пополняют рацион людей в период «витаминного голода».



В плодах жимолости содержится от 10 до 17% сухих веществ, среди них доля сахаров колеблется от 5 до 10%. В составе сахаров – до 75 глюкозы. В значительно меньшем количестве присутствует фруктоза, галактоза, сахароза и рамноза.Кислотность колеблется в широких пределах, от 1,5 до 4,5 %. Среди органических кислот преобладает лимонная (до 90%), встречаются яблочная, янтарная и щавелевая.

Чем полезна жимолость

Среди микроэлементов, содержащихся в плодах, на первом месте стоит калий (30 – 50 мг/ ) в меньших количествах присутствует фосфор, кальций, магний, железо, кремний. Из микроэлементов в плодах, независимо от места выращивания присутствует медь; кроме нее в малых дозах отмечены цинк, стронций, барий и иод.

Ценность ягод жимолости – в высоком содержании витамина С (20 – 170 мг/ 100 г) и Р-активных веществ (в сумме до 2800 мг/100 г). Названные компоненты обладают синергизмом, т.е. усиливают действие друг друга на организм человека.

Ягоды жимолости издавна применялись в народной медицине. В травниках ХIХ века имеются рецепты использования ягод, листьев и цветков жимолости для профилактики и лечения различных заболеваний. Ягоды рекомендуются как каппиляроукрепляющее средство при сердечно – сосудистых заболеваниях, гипертонии и кровотечениях, вызванных хрупкостью кровеносных сосудов. Они использовались при расстройствах желудочно – кишечного тракта и при малярии. Настои листьев и цветков применялись как дезинфицирующее и противовоспалительное наружное средство при лечении заболеваний глаз и горла.

Ягоды жимолости употребляют в свежем виде как десерт и для приготовления разнообразных, вкусных и высоковитаминных продуктов переработки. Варенье из жимолости по цвету и консистенции напоминает вишневое. Разработаны рецептура и технология переработки ягод жимолости на компоты, в том числе ассорти с земляникой, джем и сок. Издавна жимолость использовалась как закваска для ягодных вин. Сок жимолости используют для купажирования напитков, так как он сохраняет интенсивный красно – розовый цвет при разведении в 20 раз. Ягоды пригодны для сушки и замораживания. Из этих полуфабрикатов можно приготовить тонизирующие напитки и натуральный интенсивно – красный краситель для кондитерских изделий.

Уход за жимолостью на участке

Начало вегетации отмечается в середине апреля, около начала мая жимолость зацветает. Среднесуточные температуры в это время еще низкие, дневная температура часто ниже 14 – 150 С, а ночью возможны заморозки. В таких условиях пчелы не могут ее опылять, и эту работу выполняют шмели, которые собирают нектар и пыльцу при более низкой температуре. Кроме того, шмели опыляют более качественно, так как глубоко заползают в цветок за пыльцой, пчела же берет нектар, и тогда опыления не происходит. Цветение длится 7 – 10 дней. Созревание жимолости приходится на вторую половину июня. К этому же времени побеги обычно заканчивают рост.

Жимолость относится к светолюбивым растениям, хотя с легким затенением она может мириться. В природе жимолость хорошо растет и обильно плодоносит на вырубках, гарях, опушках.

Это влаголюбивая культура. В природе она встречается по окраинам болот, на влажных лугах, по берегам рек, озер у ручьев, на влажных склонах. Положительно реагирует не только на влажность почвы, но и на влажность воздуха. Тем не менее, она не переносит длительного затопления; на некоторое время при этом может прекратиться ее рост, а затем она может и погибнуть.

В Новосибирской области успешно выращиваются сорта Золушка, Наталья, Длинноплодная, Васюганская, Томичка, Берель, Бокчарская, Лапоть, Роксана, Морена, Фиалка, Камчадалка, Амфора.