Эффективна ли вакцина против мутаций коронавируса, ответили в ВОЗ

В ВОЗ указали на эффективность вакцин против мутаций коронавируса

Различные разновидности коронавируса были выявлены уже в феврале-марте 2020 года, отметил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Лабораторные исследования говорят о том, что уже разработанные вакцины против COVID-19 эффективны и для защиты от новых штаммов коронавируса, обнаруженных, в частности, в Великобритании и ЮАР. Об этом заявил в среду в ходе сессии вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Нет абсолютно никаких указаний на то, что разработанные на настоящий момент вакцины не будут действенны в отношении этих разновидностей [коронавируса]", - сказал он. По словам Райана, в лабораториях сейчас проводятся соответствующие исследования, и "на настоящий момент данные говорят о том, что эти вакцины по-прежнему эффективны".

Как пояснил эксперт, различные разновидности коронавируса были выявлены уже в феврале-марте 2020 года. Обнаруженные к настоящему времени штаммы не имеют "фундаментальных отличий" от тех, что циркулировали прежде. В этой связи, констатировал Райан, по-прежнему актуальны рекомендованные ранее меры по предотвращению распространения инфекции - соблюдение физической дистанции, проветривание помещений, ношение маски, уменьшение числа контактов, а также времени, проводимого среди людей.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.

Власти ЮАР 21 декабря, в свою очередь, сообщили, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутировавшим коронавирусом. Он был обнаружен около двух месяцев назад на юге страны в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей.

По данным ВОЗ, по состоянию на 5 января "британский" штамм был выявлен в 41 стране и территории, а "южноафриканский" - в семи странах и территориях.

Источник: ТАСС