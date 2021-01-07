Что можно и нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Кому строго запрещено работать в этот день?

В старину верили, если в этот день будут работать беременная женщина или ее муж, даже из-за крайней необходимости, то ребенок у них родится с физическими недостатками.

Собор Пресвятой Богородицы православная церковь празднует 8 января – на следующий день после праздника Рождества Христова

Собор Пресвятой Богородицы православная церковь празднует 8 января – на следующий день после праздника Рождества Христова.

В праздник Собора Пресвятой Богородицы православные обращаются к Деве Марии, даровавшей жизнь Спасителю, с хвалебными и благодарственными песнями.

Что за праздник Собор Пресвятой Богородицы, о его истории и традициях рассказывает Sputnik Грузии.

Собор Пресвятой Богородицы

Церковь, прославляя в праздник Собора Пресвятой Богородицы Деву Марию, родившую Сына Божьего, вспоминает бегство Святого Семейства в Египет.

Собором Пресвятой Богородицы праздник называется потому, что в этот день почитают Святых, имеющих к празднику Рождества Христова непосредственное отношение.

Вспоминают в этот день Святого Иосифа Обручника — старца, который свято хранил девственность той, что должна была родить Спасителя.

Иосиф на протяжении долгого времени помогал Деве Марии - он первым увидел новорожденного Иисуса, помог Богородице бежать от Ирода и его приспешников в Египет.

Иосиф многим пожертвовал ради того, чтобы Христос мог воплотить предсказания в жизнь и исполнить свое предназначение.

В праздник Собора Пресвятой Богородицы вспоминают также царя Давида - прямого родственника Христа, и Святого Иакова, брата Спасителя, сына Иосифа Обручника от первого брака.

Святой Иаков вместе со своим отцом сопровождал во время бегства в Египет Богородицу и младенца Иисуса.



Традиции и история

Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение – он относится к ранним временам Христианской Церкви. В Рождество Христово постоянно прославляли Деву Марию.

Но в VII веке решили праздновать Собор Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова – такое указание записали в 79 правиле VI Вселенского Собора в 681 году.

Собор пресвятой Богородицы – семейный праздник, который проводят с родными и близкими.

В праздник Собора Пресвятой Богородицы верующие, по традиции, с утра идут в церковь и читают Деве Марии благодарственные молитвы, за ее особый вклад в историю христианства.

На Руси праздник Собора Пресвятой Богородицы, связанный с Божией матерью для женщин считался важнее, чем Рождество Христово.

В праздник Собора Пресвятой Богородицы, по традиции, женщины ходили по домам с поздравлениями и пели колядки – рождественские гимны.

Женщины в праздник пекли хлеб и пироги, которые, по традиции, несли в церковь для освещения. После освящения часть угощений оставляли у алтаря, а часть несли домой. Пирогами угощали рожениц.

В деревнях в этот день, по традиции, родители готовили разные блюда и отправлялись в гости к повитухе, которая принимала роды. Также в этот день полагалось варить кашу.

В старину верили, если в этот день будут работать беременная женщина или ее муж, даже из-за крайней необходимости, то ребенок у них родится с физическими недостатками.

В праздник Собора Пресвятой Богородицы, по традиции, проводили панихиды и обеды по усопшим - согласно поверью, в ночь на 8 января в церквях собираются покойники, а усопшие священники проводят службу.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Источник: sputnik-georgia.ru