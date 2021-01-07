Что можно и нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Кому строго запрещено работать в этот день?

Собор Пресвятой Богородицы православная церковь празднует 8 января – на следующий день после праздника Рождества Христова.
В праздник Собора Пресвятой Богородицы православные обращаются к Деве Марии, даровавшей жизнь Спасителю, с хвалебными и благодарственными песнями.
Что за праздник Собор Пресвятой Богородицы, о его истории и традициях рассказывает Sputnik Грузии.
Собор Пресвятой Богородицы
Церковь, прославляя в праздник Собора Пресвятой Богородицы Деву Марию, родившую Сына Божьего, вспоминает бегство Святого Семейства в Египет.
Собором Пресвятой Богородицы праздник называется потому, что в этот день почитают Святых, имеющих к празднику Рождества Христова непосредственное отношение.
Вспоминают в этот день Святого Иосифа Обручника — старца, который свято хранил девственность той, что должна была родить Спасителя.
Иосиф на протяжении долгого времени помогал Деве Марии - он первым увидел новорожденного Иисуса, помог Богородице бежать от Ирода и его приспешников в Египет.
Иосиф многим пожертвовал ради того, чтобы Христос мог воплотить предсказания в жизнь и исполнить свое предназначение.
В праздник Собора Пресвятой Богородицы вспоминают также царя Давида - прямого родственника Христа, и Святого Иакова, брата Спасителя, сына Иосифа Обручника от первого брака.
Святой Иаков вместе со своим отцом сопровождал во время бегства в Египет Богородицу и младенца Иисуса.
Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение – он относится к ранним временам Христианской Церкви. В Рождество Христово постоянно прославляли Деву Марию.
Но в VII веке решили праздновать Собор Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова – такое указание записали в 79 правиле VI Вселенского Собора в 681 году.
Собор пресвятой Богородицы – семейный праздник, который проводят с родными и близкими.
В праздник Собора Пресвятой Богородицы верующие, по традиции, с утра идут в церковь и читают Деве Марии благодарственные молитвы, за ее особый вклад в историю христианства.
На Руси праздник Собора Пресвятой Богородицы, связанный с Божией матерью для женщин считался важнее, чем Рождество Христово.
В праздник Собора Пресвятой Богородицы, по традиции, женщины ходили по домам с поздравлениями и пели колядки – рождественские гимны.
Женщины в праздник пекли хлеб и пироги, которые, по традиции, несли в церковь для освещения. После освящения часть угощений оставляли у алтаря, а часть несли домой. Пирогами угощали рожениц.
В деревнях в этот день, по традиции, родители готовили разные блюда и отправлялись в гости к повитухе, которая принимала роды. Также в этот день полагалось варить кашу.
В старину верили, если в этот день будут работать беременная женщина или ее муж, даже из-за крайней необходимости, то ребенок у них родится с физическими недостатками.
В праздник Собора Пресвятой Богородицы, по традиции, проводили панихиды и обеды по усопшим - согласно поверью, в ночь на 8 января в церквях собираются покойники, а усопшие священники проводят службу.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Источник: sputnik-georgia.ru