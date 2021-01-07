Как вырастить гортензию на даче

Гортензия – удивительное растение. Трудно отыскать подобный кустарник, декоративный и летом и осенью. Уже в июне-июле растение как бы заметено метелью – сплошь покрыто белоснежными соцветиями, которые со временем меняют цвет и, в зависимости от вида и сорта, могут быть голубоватыми, розоватыми, зеленоватыми.

В Японии гортензию называют еще «тоскующей по воде»

ТОСКУЮЩАЯ ПО ВОДЕ

Многие знакомы с гортензией, разводимой как горшечная культура в комнатах и иногда высаживаемой - лишь на летнее время - в открытый грунт. На юге, в субтропических районах, ее можно встретить и в садах, и парках. Но она имеет более зимостойких родственников, способных переносить суровые условия зимы в средней полосе.

Гортензия – удивительное растение. Трудно отыскать подобный кустарник, декоративный и летом и осенью. Уже в июне-июле растение как бы заметено метелью – сплошь покрыто белоснежными соцветиями, которые со временем меняют цвет и, в зависимости от вида и сорта, могут быть голубоватыми, розоватыми, зеленоватыми.



Присмотритесь внимательно к зонтикам соцветий: вместо лепестков у краевых цветков – разросшиеся чашелистики. Крупные чашелистики с ясно заметными жилками поначалу бывают зелеными, а затем меняют окраску, становясь белыми или розовыми. А посредине – крохотный шарик, это и есть венчик настоящего, нераспустившегося цветка. В лупу можно разглядеть внутри шарика даже зачатки пестика с тычинками. Иногда в середине соцветия появляются неброские цветочки, а позже – и плоды-коробочки.

В Японии гортензию называют еще «тоскующей по воде». Весной и летом ее листья испаряют много влаги. Если в почве мало воды, цветок сразу никнет и оправляется потом с большим трудом. Для цветоводов это, наверное, самое капризное растение. Ничего уж тут не поделаешь – модница требует к себе внимания. Взялся потакать ее капризам – не вздумай жаловаться. Всего в мире насчитывается 35 видов гортензии, произрастающих в Восточной Азии, Гималаях, Южной и Северной Америке. В России в природных условиях произрастают два вида .

Все виды гортензии – листопадные кустарники до 3 м, иногда небольшие деревца до 5-6 м и еще реже - вьющиеся до 25 м высотой растения.

Неудивительно, что гортензию так любят. Крупные шапки соцветий, иногда покрывающих весь куст, появляются на ней во второй половине лета - начале осени, когда большая часть декоративных кустарников уже отцвела.

Наиболее популярны гортензии с крупными шаровидными соцветиями. В плоских соцветиях зонтиковидных гортензий кольцо из более крупных цветков окружает серединку из гораздо более мелких цветков. Соцветия не только долго держаться на кусте, но и хорошо сохраняются в срезанном виде. В любительских садах чаще всего встречаются гортензии древовидная и метельчатая, реже – гортензии Бретшнейдера, черешковая и Саржента. Все виды гортензий спокойно соседствуют с другими растениями и не вносят диссонанса в оформление сада. А вот вьющаяся гортензия черешковая - ярко выраженный индивидуалист, призванный солировать в звонкоголосой песне лета.

Советы начинающим

1. Если у вас есть садовый участок, но нет достаточного опыта, начинайте знакомство с гортензиями с наиболее простых видов: метельчатой и древовидной. Они относительно просты в выращивании, морозостойки, и если даже подмерзнут, то быстро восстанавливаются. Обрезка их не представляет трудностей.

2. Успех выращивания гортензий держится на «трех китах»:



- питательной, легкой, кислой (рН около 5) почве- правильной и регулярной обрезке- частом и обильном поливе

3.С молодых растений соцветия лучше удалять, чтобы дать кустам набраться сил и окрепнуть.

4. Если у вас нет участка, но вы любите цветы, заведите на окне или балконе гортензию садовую, или крупнолистную. Ее романтическая красота поможет вам пережить пасмурные дни осени. При этом обилие окрасок и форм соцветий современных комнатных гортензий позволит вам выбрать растение по душе. Поставьте растение на подоконнике и во время роста ухаживайте за ним: поливайте и подкармливайте. А в конце сентября «переселите» горшок в темное и прохладное место и поливайте по мере подсыхания земли, но не допуская ее пересыхания, в январе-феврале снова верните гортензию на окно и возобновите уход, и тогда к маю вы получите первые соцветия.

5. Если вы хотите розовую гортензию сделать голубой, посадите ее в горшок с кислой почвой и поливайте раствором алюминиевых квасцов или любых солей алюминия (3-5 г на 1 литр воды). Через несколько дней окраска переменится. Природа этого явления очень проста: чтобы розовый цвет перешел в голубой, необходимо изменить реакцию клеточного сока, а для этого нужны ионы алюминия, а корни растений могут поглощать их из почвы только в кислой среде.

6. Если вы не можете позволить себе завести даже один горшок с гортензией, поставьте в вазу несколько веток с соцветиями, и хорошее настроение будет вам гарантировано. Для букета подходят как сухие, так и живые соцветия. Но помните: гортензия крупнолистная в срезке без предварительной обработки быстро увядает. Ее надо срезать, когда распустилась лишь половина соцветия. Для того чтобы соцветия дольше оставались свежими, концы побегов расщепляют и обжигают, обрывают листья и сушат в тени, подвесив соцветиями вниз. До тех пор, пока они не станут как бы пергаментными на ощупь.