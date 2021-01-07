Куда исчез кипяток в центре Бердска: Потеплела горячая вода в морозы из-за проблем на ЦТП в канун Рождества

В ЦТП прочистили теплообменник

Накануне Рождества, 6 января, остались без горячей воды жители нескольких домов на ул. Комсомольской в Бердске. Об рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

- Были проблемы с горячей водой на ЦТП-6 недалеко от центрального рынка. Оперативно прочистили — теплообменник засорился. Совсем не отключали воду, просто снизили температурные параметры, - прокомментировал 7 января Алексеенко.

Он заверил, что горячая вода была теплой непродолжительное время. Тем не менее, эту ситуацию он назвал более критичной, чем подпор на канализации на ул. Рогачева, где сточные воды затопили проезжую часть.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рабочие КБУ вытащили из забитой канализационной трубы новогодние салаты, медицинские маски и прочие запрещенные предметы, которые сливают в унитаз бердчане. Обошлось без отключения воды в домах Микрорайона.

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