Как вырастить лимон дома: как ухаживать и чем поливать

Летом лимоны можно вынести в сад, лучше в полутень, а чтобы не пересыхал горшок, его лучше закопать в землю. Одно комнатное деревце дает при заботливом уходе до 10-15 плодов в год.

Лимон - вечнозеленое самоопыляющееся растение. Листья живут 2-3 года, затем опадают

Лимонные секреты

Культура лимона, выращиваемого в кадках, известна очень давно. В России комнатные лимоны выращивались уже при Петре I. Цитрусовые ценятся не только как плодовые культуры: лимоны имеют красивые темно-зеленые блестящие листья, душистые белые цветки. Поэтому в качестве декоративных растений их давно применяют для украшения домов. Кроме того, цитрусовые - сильные антибиотики. Листья, цветки, плоды лимона выделяют фитонциды, обладающие высокой антимикробной активностью. Воздух в комнатах, где растут лимоны, обогащен кислородом и чист от болезнетворных микробов.

Лимон - вечнозеленое самоопыляющееся растение. Листья живут 2-3 года, затем опадают. Молодые листья выполняют функции фотосинтеза, старые - становятся органами запаса. В них откладываются питательные вещества. Чем больше на стебле здоровых листьев, тем лучше растение развивается и плодоносит. Цвести лимон способен несколько раз в году: в «массовом порядке» - в марте-апреле и в сентябре-октябре, когда уже короток световой день. Летом лимон активно растет.

Условия, при которых лимон будет у вас расти

Следует помнить, что растения нельзя перегружать урожаем, иначе они могут погибнуть. На один развивающийся плод должно приходиться не менее 20 листьев, в т. ч. около 10 физиологически активных (молодых). Поэтому лишние бутоны и завязи следует обрывать. Рост плодов продолжается 6-8 месяцев, фаза созревания (пожелтения) - 30-45 дней. Не снятые с дерева созревшие плоды могут развиваться еще не менее года. Они снова приобретают зеленую окраску, утратив солнечно-желтую, растут, кожица утолщается.

Условия в квартире часто соответствуют биологическим требованиям лимона. Лучше всего он развивается при температуре 17-18 градусов, а цветет - при 14-16. Оптимальная температура почвы должна быть равна или выше температуры воздуха на 1-2 градуса (т. е. 18-20) в период вегетации и 16-18 - в период цветения.

Наилучшая относительная влажность воздуха для лимона составляет 60-80%. Влажность ниже 30% и температура воздуха выше 25 градусов неблагоприятны для формирования урожая. Любители, как правило, для лучшего освещения располагают горшки с лимонами на подоконниках. Как только наступает зима, создается большой перепад между комнатной и наружной температурой воздуха, и у растений наступает листопад и опадение завязей. Такая преждевременная потеря листьев у плодоносящего лимона вызывает неурожай на следующий год.

Как ухаживать за лимоном?

Лучше расположить горшок с растениями на расстоянии 40-50 см от оконной рамы на специальной подставке. При таком размещении активно растут корни, побеги, и лимоны зацветают в декабре-феврале. Непрерывная вегетация больше соответствует природе лимона, чем вынужденный покой, вызванный неблагоприятными условиями.

По моим личным наблюдениям, цветение лимонов наступает на второй год после укоренения черенков. Но лучше в первые 1,5-2 года сформировать крону куста, а появляющиеся бутоны выщипнуть. При влажности воздуха ниже 60% лимоны опрыскивают водой из пульверизатора (летом - 1-2 раза в день, зимой - 1-2 раза в неделю).

В первые годы роста лимон нужно пересаживать каждый год, но горшок брать больше предыдущего всего лишь на 1-2 см в диаметре, иначе почва закисляется и растение может погибнуть. Когда лимону будет 5-7 лет, осторожно, чтобы не повредить корни, уберите 2-3 см почвы сверху и подсыпьте свежей, плодородной.



Лимоны необходимо систематически подкармливать - с марта по октябрь раз в 10-15 дней органическими или минеральными удобрениями. Нужно помнить, что объем почвы в горшке небольшой, поэтому лимоны подкармливают полным набором макро- и микроэлементов («Кемира-универсал», «Экофоска»). Перед подкормкой и после нее растения поливают чистой, отстоенной теплой водой. Почва в горшке должна быть всегда влажной.

Где расположить горшок с лимоном?

Горшок с лимоном должен стоять на постоянном месте. Переносить растение с одного места на другое или разворачивать нежелательно. Резкое падение температуры, переносы с места на место, недостаток влаги и питательных веществ вызывают опадение листьев, молодой прирост и завязи тоже опадают.

Только что приобретенное растение лимона должно привыкнуть к новым условиям. Не ставьте его сразу под лучи прямого солнца и несколько дней опрыскивайте по 3-4 раза теплой водой из пульверизатора.

Из вредителей лимону может грозить паутинный клещ, особенно в сухих помещениях и при высокой температуре воздуха, а также щитовка, от которых нелегко избавиться.

Помните, что лимон не любит кислой почвы (торф не вносить!). Летом лимоны можно вынести в сад, лучше в полутень, а чтобы не пересыхал горшок, его лучше закопать в землю. Одно комнатное деревце дает при заботливом уходе до 10-15 плодов в год.