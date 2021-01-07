Демократы призвали Пенса срочно отстранить от власти Трампа

Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти

Демократы из юридического комитета палаты представителей США призвали вице-президента Майка Пенса использовать 25-ю поправку к конституции США, чтобы отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.

Девятнадцать демократов направили Майку Пенсу письмо, в котором говорится, что Трамп в очередной раз показал, что "не желает защищать нашу демократию и исполнять свои служебные полномочия".

"Ради нашей демократии мы настоятельно призываем вас применить 25-ю поправку и начать процесс отстранения президента Трампа от должности", - говорится в письме, которое опубликовал в Twitter один из его авторов Дэвид Чичиллине.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

Источник: РИА Новости