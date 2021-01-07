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Демократы призвали Пенса срочно отстранить от власти Трампа

12:16 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

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Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти

Демократы из юридического комитета палаты представителей США призвали вице-президента Майка Пенса использовать 25-ю поправку к конституции США, чтобы отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.
Девятнадцать демократов направили Майку Пенсу письмо, в котором говорится, что Трамп в очередной раз показал, что "не желает защищать нашу демократию и исполнять свои служебные полномочия".
"Ради нашей демократии мы настоятельно призываем вас применить 25-ю поправку и начать процесс отстранения президента Трампа от должности", - говорится в письме, которое опубликовал в Twitter один из его авторов Дэвид Чичиллине.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

Источник: РИА Новости

отстранение президент сша Дональд Трамп
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