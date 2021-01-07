Что такое социальный контракт: Кто, как и на что может получить 250 000 рублей от Путина в 2021 году, рассказываем

Социальный контракт - это новая мера поддержки россиян

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин 18 декабря заявил, что с 2021 года всем регионам для оказания помощи россиянам в форме соцконтракта будет предоставлена поддержка из федерального бюджета. На эти цели уже предусмотрено свыше 26 млрд рублей. Свое намерение он подтвердил 31 декабря. Премьер-министр Мишустин отметил, что «социальный контракт позволяет улучшить материальное положение, поддержать человека в трудную минуту, помочь ему встать на ноги».

Путин о бедности в России

Ситуация с бедностью в России сложная, заявил 17 декабря президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

-Ситуация сложная. Когда я говорил, что пандемия связана с закрытием производств, это не пустые слова, не проходная вещь. Мы это видим и понимаем. Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас, но было, — подчеркнул он.

Так, по словам главы государства, в 2000 году в стране 29% населения жили за чертой бедности. Сегодня же это число составляет 13,5%.

-К 2030 году уйти с 13,5 до 6% — цель амбициозная, но реальная, — отметил президент.

Социальный контракт должен стать одним из главных инструментов по борьбе с бедностью, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами 23 сентября 2020 года.

- Для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт дает возможность сделать это. По оценкам, за пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек. Поручаю правительству уже начиная со следующего года на условиях софинансирования регионов оказать содействие субъектам федерации, которые активно внедряют практику социального контракта", - заявил Путин. - Как он действует, что это такое? Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства, - кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей, - на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела, и подчеркну, для каждого предоставляется индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берет эти ресурсы, он на себя берет одновременно и определенные обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом", - пояснил президент.



Что такое социальный контракт

«Курьер. Среда. Бердск» рассказывает, что значит социальный контракт, и кому он положен. Простыми словами в форме чек-листа.

1. Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй или малоимущим гражданином.

2. Кто может заключить «сделку» - те, у кого среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.

3. Куда придут деньги — на банковский счет.

4. На что можно потратить деньги:

4.1 на поиск работы. Но приоритет отдается семьям с детьми. Контракт можно заключить не чаще одного раза в год.

4.2. На открытие и развитие бизнеса.

4.3. По ведению личного подсобного хозяйства. Кстати, это новый пункт.

4.5. По сути, на любой способ, чтобы выбраться из бедности - покупку одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства.



4.6. На эти деньги можно и лечиться. Проходить профилактический медосмотр. Например, вылечиться от алкоголизма.4.7. Стимулирование ведения здорового образа жизни.4.8. Покупка товаров и услуг для дошкольного и школьного образования.5. Сума контракта - до 250 000 рублей.