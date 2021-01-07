ГИБДД рассказала "хитрым" водителям, за что в 2021 году можно отобрать права

Недавно обратили внимание на одну проблему на дорогах — автомобили с частично и даже полностью затертыми госномерами. Таким способом нарушители пытаются уходить от штрафов с дорожных камер.

Необычные электрические рамки для госномеров автомобилей начали чаще отмечать водители на дорогах

Водители на дорогах обратили внимание на необычные рамки для госномеров — шпионские устройства могут скрывать данные от камер. Инспекторы ГИБДД и юристы объяснили, что за это грозит.

Необычные электрические рамки для госномеров автомобилей начали чаще отмечать водители на дорогах. Такие нелегальные устройства позволяют по сигналу сидящего за рулем немного отодвигать плашку с госномером транспортного средства так, чтобы его не считали дорожные камеры. Собственно, чтобы не получать штрафов, водители и устанавливают такое шпионское оборудование — свои действия они напрямую связывают с ростом автоматических фиксаций.

«Видел такую штуку в Москве на машине с дипломатическими номерами, когда машина ехала по обочине», — поделился наблюдениями с корреспондентом Autonews.ru один из водителей. В использовании таких устройств признались и некоторые водители грузовиков, которым нужно попасть в Москве на МКАД, при этом пропуск они не оформляют.

«Недавно у фуры такая рамка заклинила, инспектор дальнобойщика остановил, я мимо проехал, не знаю, чем кончилось», — рассказал еще один автомобилист.

Инспекторы ГИБДД и юристы предупреждают: игры в шпионов на дороге могут закончиться серьезными неприятностями. Рассказываем, что за это грозит.

Инспекторы ГИБДД: лишение прав и другие проблемы

Установившего рамки-обманки водителя ждет протокол по ч.2 ст. 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца, объяснили опрошенные Autonews.ru инспекторы ГИБДД. При этом такое правонарушение может повлечь и дополнительные проблемы.

«Я бы еще написал протокол по ч.1 ст.12.5 КоАП — управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, — рассказал Autonews.ru один из инспекторов ГИБДД, который оценил устройство. — За это я бы вообще прекратил регистрацию транспортного средства. Но все будет зависеть от способа монтажа и подключения устройства. В общем, если есть лишние права, то желающие могут попробовать поездить с такими номерами».

В свою очередь автомобильный эксперт и юрист Катерина Соловьева признает: есть множество вариантов устройств, которые затрудняют работу камер и считывание госномеров — использование каждого из них грозит лишением прав.

«Есть даже более сложные приспособления, которые могут давать искажение картинки, но и в таком случае водителю будет грозить штраф или лишение прав на 1-3 месяца за установку любых механизмов, устройств, материалов, которые затрудняют прочтение регистрационных знаков, — рассказала Соловьева Autonews.ru. — На эту тему было выпущено соответствующее постановление пленума Верховного cуда от 25 июня 2019 года. Конечно, если машина с такой рамкой просто стоит в гараже, ответственности это не повлечет. Но когда водитель станет участником дорожного движения, то автоматически становится нарушителем. При этом не важно — «активировано» ли устройство, или же на момент остановки инспектором ГИБДД номера читались как положено — сам факт оборудования автомобиля такими рамками уже образует состав правонарушения. То есть, если инспектор ГИБДД увидит, что автомобилист можете управлять рамкой госномеров и скрывать или видоизменять номера, водителю грозит наказание».

Соловьева уточнила, что иногда водители используют сложные скрытые механизмы, которые не получается обнаружить невооруженным взглядом. Но если у инспектора ГИБДД возникают сомнения, он в праве инициировать проведение административного расследования и направить автомобиль с этой рамкой на экспертизу.

«На экспертизе специалисты проверят, внесены ли технические изменения. Если подозрения подтвердятся, дальнейшая судьба водителя будет зависеть от решения суда. При этом, если за автомобилистом уже числились нарушения ПДД, это конечно же станет отягчающим обстоятельством при назначении наказания», — объяснила Соловьева.

Представитель Европейской юридической службы Юрий Тулупов также предупредил: состав правонарушения будет иметь место в том числе и тогда, когда устройство не было приведено в действие в момент выявления административного правонарушения, но при этом позволяли водителю при совершении определенных действий видоизменить или скрыть государственный регистрационный знак.

«Если после требования сотрудника полиции удалить устройство водитель все равно продолжит ездить с такими рамками и опять попадется в поле зрение инспекторов ГИБДД, это уже будет считаться отягчающим ответственность обстоятельством, предусмотренным п.1 ч.1 ст. 4.3 КоАП продолжением противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных лиц прекратить его. Также к отягчающим обстоятельствам относится и повторное совершение однородного административного правонарушения», — отметил Тулупов.

При этом юрист признал, что примеры назначения в качестве наказания штрафа за подобные деяния встречается на практике гораздо чаще, чем лишение прав управления.

Что будет за стертые буквы на госномере

Недавно водители обратили внимание еще на одну проблему на дорогах — автомобили с частично и даже полностью затертыми госномерами. Таким способом нарушители пытаются уходить от штрафов с дорожных камер.

Однако в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око» объяснили: при распознавании номера камеры реагируют не на черную краску, которой написаны цифры и буквы госномера, а на светоотражающую белую краску на табличке. Получается, что даже если госномер будет практически белый, камера все равно его прочитает: по словам экспертов, потертости символов номера для их автоматического распознавания не имеют никакого значения. Главное, чтобы номер был чистый.

В свою очередь юристы объяснили: если номер просто не читается, то за это накажут штрафом в 500 рублей или просто предупредят. Но есть и другой сценарий: если окажется, что водитель — злостный нарушитель, у инспектора больше поводов вменить ему нарушение по более серьезной ч. ст.12.2 — управление автомобилем с видоизмененными номерами. А это уже либо штраф 5 тыс. руб., либо лишение прав на 1-3 мес. Однако тогда у инспектора должны быть все основания предполагать, что водитель стер знаки намеренно.

Источник: autonews.ru