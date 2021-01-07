Рассада помидоров - какие сорта выбрать и как ухаживать

Высаженные средне- и сильнорослые сорта подвязывают к опоре, а для карликовых это не обязательно. Сильнорослые сорта регулярно пасынкуют, у карликовых удаляют лишь 2-3 нижних пасынка. Если нужно сформировать определенный габитус, то используют и пасынкование, и прищипку точек роста.

Совершенно особую группу представляют так называемые балконные томаты

ТОМАТНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Пришла долгожданная пора посева. Правда, пока только еще на окне. В волшебном мире семян томаты занимают особое место. Это неповторимый мир с огромным многообразием форм, цветов и вкусовых достоинств.

В детском возрасте встретившись с вкусными, как ягода, томатами (вроде виноградных), вы через всю жизнь проносите любовь к этому удивительному овощу. Взрослея, вы подбираете для себя свою группу томатов, которая будет с вами долгие годы. А выбрать есть из чего. Сортов помидоров около 2000, и каждый сорт отличается чем-то от других. Можно выбрать себе несколько сортов самых лучших, в первую очередь, районированных, и остановиться на них. Но хочется чего-нибудь новенького, да и выбор семян сейчас так велик, что глаза разбегаются от ярких этикеток. Вот так и сажаем каждый год несколько новых сортов на испытание. Огромное разнообразие сортов и гибридов на прилавках магазинов и ларьков заставляют задуматься не только начинающих. Что выбрать? Более 150 сортов и гибридов томата предлагает рынок Новосибирска. С импортными семенами успешно могут конкурировать и российские, в том числе, сибирской селекции. Найти правильное решение и выбрать наиболее подходящие для вашего участка сорта помогут, в первую очередь, личный опыт, оценки сортов учеными и государственными сортоучастками по результатам испытаний в условиях Сибири, а также рекомендации знающих овощеводов-практиков. Среди видового разнообразия томата существует особая группа, которую условно можно отнести к декоративным. Сегодня более подробно я хочу рассказать об этой группе сортов.

ТОМАТЫ - ВИШНЯ

Декоративные томаты дают вкуснейшие плоды с диетическими свойствами, благодаря повышенному содержанию сахаров, органических кислот и витаминов. Они имеют привлекательный внешний вид и очень неприхотливы — их выращивание даже на балконе обычно не вызывает особых сложностей. Мелкие ярко окрашенные красные, желтые, оранжевые, розовые плоды вишневидной или сливовидной формы на фоне зеленых листьев необычайно эффектно смотрятся. К тому же растения различны по силе роста — от карликовых до высокорослых, зачастую отличаются ремонтантностью.

Наиболее распространенные растения из этой группы имеют общее название «вишня». Это средне- и сильнорослые растения с кистями от простых до сверхсложных, в которых может быть от 10 до нескольких сотен мелких плодов (10-18 г) желтой, красной, оранжевой окраски. Одного-двух таких растений достаточно, что бы украсить участок, балкон или лоджию.

СОРТА ТОМАТОВ

Прекрасно будут смотреться и растения с мелкими (25—35 г) сливовидными розовыми плодами нового сорта Баттерфляй, отличительная особенность его — сложная кисть с множеством цветков и плодов, причем плоды торчат вверх. К тому же у них изумительный вкус, они сохраняют декоративность и будучи законсервированными в банки, как одни, так и вместе с плодами другого цвета.

Совершенно особую группу представляют так называемые балконные томаты. Это низкорослые растения высотой от 30 см и более. Они могут быть как со штамбовым кустом, т. е. способны расти без опоры (это Балконное чудо, Минибел, Тайни Тим, Флорида Петит), так и со стелющимся, полегающим (Жемчужинка, Субарктик черри, Субарктик мини).

Общим для всех этих сортов является раннее вступление в плодоношение — на 75-90-й день после появления всходов - и способность плодоносить при правильном уходе длительное время.

Из сортов со штамбовым кустом самый низкорослый (до 30 см) - Минибел, у него сильногофрированный темно-зеленый лист, компактная опушенная кисть с 5-6 ярко-красными плодами плоско-округлой формы, массой 20—25 г.



У Тайни Тим и Флориды Петит растения более рослые, куст полуштамбовый, зеленый лист, мелкие плоды массой 15-20 г, красные с темным пятном в месте прикрепления плодоножки.

У сорта Жемчужинка полегающий стелющийся куст со светло-зелеными листьями и с множеством мелких идеально круглых плодов (18-20 г) очень приятного вкуса. Они от молочно-белого до розового цвета, при полном созревании приобретают красивый жемчужный оттенок. Похожий куст, но более крупные красного цвета плоды у сорта Субарктик мини.

Сорта с полегающим кустом часто используют как ампельные. У них быстро отрастают боковые побеги разных порядков. Используя это свойство можно путем прищипки и пасынкования сформировать любой габитус — очень компактный или раскидистый.

Растения сортов этой группы выращивают и как комнатные, и как балконные в различных вазонах и ящиках, при этом объем субстрата в расчете на одно растение должен быть не менее З л грунта. Почвенная смесь готовится из различных доступных материалов: дерновая земля + навозный перегной 2-3-летней выдержки или дерновая земля с торфом.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РАССАДОЙ ПОМИДОРОВ

Внимание: важно, чтобы смесь была с высокой водо- и воздухопроницаемостью, содержала достаточное количество питательных веществ.

Наиболее подходят для размещения томата окна восточной, западной и южной ориентации. Летом желательно вынести эти растения на балкон.

Рассаду высаживают на 30-35-й день. Уход за растениями состоит в регулярных поливах, при этом необходимо следить, чтобы не было заболачивания грунта, был достаточный сток лишней воды, для этого внизу емкости должны быть сливные отверстия.

Однако не следует и пересушивать растения. При необходимости проводят подкормки минеральными удобрениями (30 г нитроаммофоски на 10 л воды), расходуя это количество на 1-1,5 кв. м площади, после подкормки сразу же проливают чистой водой.

Высаженные средне- и сильнорослые сорта подвязывают к опоре, а для карликовых это не обязательно. Сильнорослые сорта регулярно пасынкуют, у карликовых удаляют лишь 2-3 нижних пасынка. Если нужно сформировать определенный габитус, то используют и пасынкование, и прищипку точек роста.