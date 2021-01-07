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Новости Бердска / Общество / Спорт

Зима-Лето Бердск

12:35 07.01.2021 Фото: http://kristall.berdsk.ru/
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В спортивном комплексе "Зима-Лето" находятся: 25 метровый бассейн с 6 дорожками, оснащенный современным оборудованием очистки, озонирования и подогрева воды и  хоккейная коробка 26 на 56 метров с искусственным льдом и трибуна на 800 мест.

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Бассейн СК Зима-Лето в Бердске

СК "Зима-Лето" в Бердске

Бассейн

В комплексе находятся: 25 метровый бассейн с 6 дорожками, оснащенный современным оборудованием очистки, озонирования и подогрева воды.

Глубина бассейна изменяется от 1 метра в начале дорожки до 2,2 метров в конце, поэтому бассеин подойдет как для начинающих, так и для профессиональных пловцов.

В каждой из двух раздевалок есть сауна и душ.

В здании бассейна расположена волейбольная площадка с кварцевым песком и подогревом для круглогодичных занятий по пляжному волейболу.

Также в комплексе присутствует зал для занятий фитнесом, тренажерный зал, солярий, гидро-ванна, кабинет грязеобертывания и массажа.

Так же, в медкабинете можно получить справку для допуска к занятиям в секции.

РАСПИСАНИЕ и ЦЕНЫ 

Каток 

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Каток СК Зима-Лето в Бердске

В компексе Ледового дворца находится: хоккейная коробка 26 на56 метров с искусственным льдом и трибуна на 800 мест.

Зал оснащен электронным табло, современной звуковой аппаратурой, а так же системой кондиционирования, вентиляции и освещением, позволяющим проводить телевизионные трансляции. В ледовом зале имеется весь необходимый спортивный инвентарь для проведения тренировок и соревнований по хоккею, фигурному катанию, керлингу, шортрэку и другим видам спорта на льду. Так же осуществляется прокат коньков.

В здании дворца находятся раздевалки для принятия одночасно 12 хоккейных команд, конференц-зал и судейские комнаты. К услугам посетителей- гостиница, столовая и буфет.

РАСПИСАНИЕ и ЦЕНЫ 

http://kristall.berdsk.ru/

Наш адрес: город Бердск, микрорайон Южный, 15 квартал.
Тел:8(38341)3-44-57,

+7-913-200-75-89 (Ледовый комплекс)

бассейн зималето каток СК Зима-Лето
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