Зима-Лето Бердск

СК "Зима-Лето" в Бердске
Бассейн
В комплексе находятся: 25 метровый бассейн с 6 дорожками, оснащенный современным оборудованием очистки, озонирования и подогрева воды.
Глубина бассейна изменяется от 1 метра в начале дорожки до 2,2 метров в конце, поэтому бассеин подойдет как для начинающих, так и для профессиональных пловцов.
В каждой из двух раздевалок есть сауна и душ.
В здании бассейна расположена волейбольная площадка с кварцевым песком и подогревом для круглогодичных занятий по пляжному волейболу.
Также в комплексе присутствует зал для занятий фитнесом, тренажерный зал, солярий, гидро-ванна, кабинет грязеобертывания и массажа.
Так же, в медкабинете можно получить справку для допуска к занятиям в секции.
Каток
В компексе Ледового дворца находится: хоккейная коробка 26 на56 метров с искусственным льдом и трибуна на 800 мест.
Зал оснащен электронным табло, современной звуковой аппаратурой, а так же системой кондиционирования, вентиляции и освещением, позволяющим проводить телевизионные трансляции. В ледовом зале имеется весь необходимый спортивный инвентарь для проведения тренировок и соревнований по хоккею, фигурному катанию, керлингу, шортрэку и другим видам спорта на льду. Так же осуществляется прокат коньков.
В здании дворца находятся раздевалки для принятия одночасно 12 хоккейных команд, конференц-зал и судейские комнаты. К услугам посетителей- гостиница, столовая и буфет.
Наш адрес: город Бердск, микрорайон Южный, 15 квартал.
Тел:8(38341)3-44-57,