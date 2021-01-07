Как перестать икать

Некоторые учёные считают, что икота — это рефлекс-рудимент, присущий не только людям, но и млекопитающим животным. Мышцы, которые заставляют нас икать, достались нам в ходе эволюции.

«Икота, икота, сойди на Федота...»

Икота часто приходит внезапно. Причин икоты не так много, но от этого не легче. Она раздражает и нервирует и, если «Икота, икота, сойди на Федота...» уже не помогает, требуются более решительные меры.

Икота — один из тех незначительных недугов человека (вне зависимости от возраста), которые не изучают в медицинских институтах и которому, по большому счету, не придают особого значения. Между тем, икота способна повлиять на наше общее самочувствие и настроение, особенно, когда возникает в самое неподходящее время — например, во время публичного выступления или романтического свидания. Мы все хотим быть прекрасными и приятными, а здесь вдруг такие неконтролируемые звуки и движения.

Что такое икота

Медики говорят, что икота — это непроизвольная физиологическая реакция, но почему она возникает, они не знают.

Некоторые учёные считают, что икота — это рефлекс-рудимент, присущий не только людям, но и млекопитающим животным. Мышцы, которые заставляют нас икать, достались нам в ходе эволюции. Они — след «выхода» из воды наших далёких предшественников и изначально предназначались для координации работы жабр. Другие умные головы считают, что икота помогает плодам млекопитающих подготовиться к дыханию, тренируя мышцы лёгких.

Причина икоты

Несколько факторов, которые могут вызвать короткие приступы икоты:

Желудок, переполненный едой или напитками, особенно, если человек ел или пил слишком быстро и слишком много

Внезапные изменения температуры организма, особенно у маленьких детей при быстром охлаждении тела

Курение сигарет и алкоголь

Возбуждение, стресс, испуг или другие чересчур повышенные эмоции

Изжога. У икоты с изжогой часто образовывается порочный круг. Они могут вызывать друг друга или усугублять причины появления.

Когда кто-то вас вспоминает (шутка!)

Как избавиться от икоты

Лёд. Прополоскайте горло водой со льдом. Аккуратно! Можно избавиться от икоты, но простудить горло.

Неудобное питьё. Выпейте воду из стаканы, но только с противоположной стороны относительно себя. Для этого встаньте, наклонитесь вперёд и начинайте пить небольшими глоточками. Аккуратно! Вода, конечно, прольётся на пол и возможно на вас.

Сахар. Столовая ложка сахара — действенное средство от икоты. Якобы зернистость сахара способна слегка раздражать пищевод, заставляя нервы, по которым идёт сигнал от мозга, «перезагружаться».

Лимон. Положите тонкий ломтик лимона на язык и сосите как карамель.

Арахисовое масло. Американцы считают, что это лучшее средство от икоты.

Острый соус. Чем острее соус, тем лучше — считают поборники этого метода. Жара и острота настолько отвлекают организм, что он «забывает» об икоте и она прекращается.

Вода. Очень медленно выпейте стакан тёплой воды, не дыша, зажав нос пальцами.

Чай. Небольшими глотками выпейте стакан теплого крепко заваренного чая.

Дыхание. Вдохните глубоко и задержите дыхание на 10 секунд, затем выдохните медленно. Повторите 3-4 раза плюс , по необходимости, повтор через 20 минут. Или просто задержите дыхание.

Физические упражнения. Сядьте на пол и подтяните колени к груди, обняв их руками. Зафиксируйте позу на 2 мин.

Язык. Потяните себя за язык, ухватив его кончик пальцами. Это стимулирует блуждающий нерв, идущий от мозга к пищеводу, и облегчает спазмы диафрагмы. На некоторых людей это не оказывает никакого воздействия!

Диафрагма. Слегка надавите на диафрагму.

Нос. Мягко надавите на каждую сторону ноздрю при глотании.

Бумажный пакет. Дышите медленно и глубоко... в небольшой бумажный пакет. Внимание! Остановитесь, если почувствуете головокружение. Это повышает уровень углекислого газа в крови и заставляет диафрагму сжиматься сильнее, чтобы впустить больше кислорода — спазмы икоты исчезают. И ещё одна забава.

Салфетка в помощь. Поместите один слой бумажного полотенца на стакан, наполненный теплой водой. Пейте воду через полотенце небольшими глотками. Вам придется приложить дополнительные усилия и загрузить диафрагму работой и такое усиленное глотание избавит вас от спазм икоты.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, рекорд по продолжительности икоты принадлежит американцу Чарльзу Осборну (1892-1991) из штата Айова. Он непрерывно икал 68 лет, с 1922 по 1990 год.

Икота началась, когда Чарльз хотел заколоть 150-килограммовую свинью. Она упала на него и придавила — так начались десятилетия его непрерывного икания. Один «ик» происходил каждые 10 секунд. Ученые предположили, что у него в мозгу лопнул кровеносный сосуд, который контролировал работу мышц живота, или были какие-то нарушения, с диафрагмой.

Несмотря на такие существенные неудобства господин Осборн вёл привычный для всех людей образ жизни: он женился и стал счастливым отцом.

Чарльз перенёс несколько операций, чтобы избавиться от икоты, но всё безуспешно. Он умер 1 мая 1991 года от язвы, а его икота прекратилась за год до этого.

Источник: gastronom