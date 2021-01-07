Как перестать икать

Икота часто приходит внезапно. Причин икоты не так много, но от этого не легче. Она раздражает и нервирует и, если «Икота, икота, сойди на Федота...» уже не помогает, требуются более решительные меры.
Икота — один из тех незначительных недугов человека (вне зависимости от возраста), которые не изучают в медицинских институтах и которому, по большому счету, не придают особого значения. Между тем, икота способна повлиять на наше общее самочувствие и настроение, особенно, когда возникает в самое неподходящее время — например, во время публичного выступления или романтического свидания. Мы все хотим быть прекрасными и приятными, а здесь вдруг такие неконтролируемые звуки и движения.
Что такое икота
Медики говорят, что икота — это непроизвольная физиологическая реакция, но почему она возникает, они не знают.
Некоторые учёные считают, что икота — это рефлекс-рудимент, присущий не только людям, но и млекопитающим животным. Мышцы, которые заставляют нас икать, достались нам в ходе эволюции. Они — след «выхода» из воды наших далёких предшественников и изначально предназначались для координации работы жабр. Другие умные головы считают, что икота помогает плодам млекопитающих подготовиться к дыханию, тренируя мышцы лёгких.
Причина икоты
Несколько факторов, которые могут вызвать короткие приступы икоты:
- Желудок, переполненный едой или напитками, особенно, если человек ел или пил слишком быстро и слишком много
- Внезапные изменения температуры организма, особенно у маленьких детей при быстром охлаждении тела
- Курение сигарет и алкоголь
- Возбуждение, стресс, испуг или другие чересчур повышенные эмоции
- Изжога. У икоты с изжогой часто образовывается порочный круг. Они могут вызывать друг друга или усугублять причины появления.
- Когда кто-то вас вспоминает (шутка!)
Как избавиться от икоты
- Лёд. Прополоскайте горло водой со льдом. Аккуратно! Можно избавиться от икоты, но простудить горло.
- Неудобное питьё. Выпейте воду из стаканы, но только с противоположной стороны относительно себя. Для этого встаньте, наклонитесь вперёд и начинайте пить небольшими глоточками. Аккуратно! Вода, конечно, прольётся на пол и возможно на вас.
- Сахар. Столовая ложка сахара — действенное средство от икоты. Якобы зернистость сахара способна слегка раздражать пищевод, заставляя нервы, по которым идёт сигнал от мозга, «перезагружаться».
- Лимон. Положите тонкий ломтик лимона на язык и сосите как карамель.
- Арахисовое масло. Американцы считают, что это лучшее средство от икоты.
- Острый соус. Чем острее соус, тем лучше — считают поборники этого метода. Жара и острота настолько отвлекают организм, что он «забывает» об икоте и она прекращается.
- Вода. Очень медленно выпейте стакан тёплой воды, не дыша, зажав нос пальцами.
- Чай. Небольшими глотками выпейте стакан теплого крепко заваренного чая.
- Дыхание. Вдохните глубоко и задержите дыхание на 10 секунд, затем выдохните медленно. Повторите 3-4 раза плюс , по необходимости, повтор через 20 минут. Или просто задержите дыхание.
- Физические упражнения. Сядьте на пол и подтяните колени к груди, обняв их руками. Зафиксируйте позу на 2 мин.
- Язык. Потяните себя за язык, ухватив его кончик пальцами. Это стимулирует блуждающий нерв, идущий от мозга к пищеводу, и облегчает спазмы диафрагмы. На некоторых людей это не оказывает никакого воздействия!
- Диафрагма. Слегка надавите на диафрагму.
- Нос. Мягко надавите на каждую сторону ноздрю при глотании.
- Бумажный пакет. Дышите медленно и глубоко... в небольшой бумажный пакет. Внимание! Остановитесь, если почувствуете головокружение. Это повышает уровень углекислого газа в крови и заставляет диафрагму сжиматься сильнее, чтобы впустить больше кислорода — спазмы икоты исчезают. И ещё одна забава.
- Салфетка в помощь. Поместите один слой бумажного полотенца на стакан, наполненный теплой водой. Пейте воду через полотенце небольшими глотками. Вам придется приложить дополнительные усилия и загрузить диафрагму работой и такое усиленное глотание избавит вас от спазм икоты.
Согласно Книге рекордов Гиннеса, рекорд по продолжительности икоты принадлежит американцу Чарльзу Осборну (1892-1991) из штата Айова. Он непрерывно икал 68 лет, с 1922 по 1990 год.
Икота началась, когда Чарльз хотел заколоть 150-килограммовую свинью. Она упала на него и придавила — так начались десятилетия его непрерывного икания. Один «ик» происходил каждые 10 секунд. Ученые предположили, что у него в мозгу лопнул кровеносный сосуд, который контролировал работу мышц живота, или были какие-то нарушения, с диафрагмой.
Несмотря на такие существенные неудобства господин Осборн вёл привычный для всех людей образ жизни: он женился и стал счастливым отцом.
Чарльз перенёс несколько операций, чтобы избавиться от икоты, но всё безуспешно. Он умер 1 мая 1991 года от язвы, а его икота прекратилась за год до этого.
Источник: gastronom