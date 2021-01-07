Почему замерзают в своих квартирах жители Бердска в новогодние каникулы 2021? Город выдержал аномальные морозы

Проблемы с отоплением и горячей водой носят локальный характер, заверили в КБУ. В целом начало года обошлось без серьезных аварий на бердских сетях.

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По оценке коммунальщиков, Бердск в целом нормально пережил суровые морозы, ударившие до Нового года и в первые дни января 2021-го. Хотя не обошлось без проблем, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

- Есть единичные жалобы на то, что прохладно в квартирах. Вчера, например, мы проверили жалобу на ул. Попова. Оказалось, что человек перекрыл в своей квартире стояк. Соседи начали жаловаться — замерзают, - рассказал 7 января «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

По его словам, проблемы с отоплением и горячей водой в Бердске носят локальный характер:



- Аномальные морозы мы, слава Богу, пережили без особых глобальных аварий.

Напомним, что из-за засорившегося теплообменника в ЦТП-6 пришлось 6 января снижать температуру горячей воды в нескольких домах на ул. Комсомольской.

В начале января бердчане жаловались на холод в квартирах в доме №2 на ул. Горького, в 5-этажке №54 на ул. Советской. В мэрии объяснили, что причины низкой температуры могут и не зависеть от КБУ.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, в некоторых квартирах, чтобы было тепло, необходимо утеплять контур. Это дело как управляющих компаний, так и самих жителей. Промерзают стены — нужно их утеплять, подчеркнул Владимир Николаевич. Некоторые жители так и делают.

- КБУ работает, как положено. Есть только единичные жалобы — одна, две в день. Мы рассмотрим жалобы бердчан — приедем и посмотрим, узнаем, в чем проблема, - отметил вице-мэр.

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