Почему замерзают в своих квартирах жители Бердска в новогодние каникулы 2021? Город выдержал аномальные морозы

По оценке коммунальщиков, Бердск в целом нормально пережил суровые морозы, ударившие до Нового года и в первые дни января 2021-го. Хотя не обошлось без проблем, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в муниципальном Комбинате бытовых услуг.
- Есть единичные жалобы на то, что прохладно в квартирах. Вчера, например, мы проверили жалобу на ул. Попова. Оказалось, что человек перекрыл в своей квартире стояк. Соседи начали жаловаться — замерзают, - рассказал 7 января «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.
По его словам, проблемы с отоплением и горячей водой в Бердске носят локальный характер:
Напомним, что из-за засорившегося теплообменника в ЦТП-6 пришлось 6 января снижать температуру горячей воды в нескольких домах на ул. Комсомольской.
В начале января бердчане жаловались на холод в квартирах в доме №2 на ул. Горького, в 5-этажке №54 на ул. Советской. В мэрии объяснили, что причины низкой температуры могут и не зависеть от КБУ.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, в некоторых квартирах, чтобы было тепло, необходимо утеплять контур. Это дело как управляющих компаний, так и самих жителей. Промерзают стены — нужно их утеплять, подчеркнул Владимир Николаевич. Некоторые жители так и делают.
- КБУ работает, как положено. Есть только единичные жалобы — одна, две в день. Мы рассмотрим жалобы бердчан — приедем и посмотрим, узнаем, в чем проблема, - отметил вице-мэр.
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