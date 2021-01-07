«Ювентус» снова лучший по игре в Италии! Прервана невероятная серия «Милана»

«Ювентус» снова лучший по игре в Италии! Невероятная серия «Милана» прервана

«Россонери» проиграли без Златана Ибрагимовича один из важнейших матчей сезона.

Подготовка к матчу лидера Серии А «Милана» с действующим чемпионом «Ювентусом» сопровождалась новостями на осточертевшую тему коронавируса. У туринцев заразились Алекс Сандро и Хуан Куадрадо, после чего руководство клуба по требованию местных органов здравоохранения приняло решение отложить вылет команды в Милан на 6 января. Кроме того, накануне поднялась температура у Пауло Дибалы, который уже переболел ковидом в 2020 году. Тем не менее аргентинец был включён в состав делегации.

В день встречи стало известно, что и «Милан» понёс потери из-за коронавируса. Положительный результат дали тесты Раде Крунича и Анте Ребича. Оба переносят болезнь бессимптомно и изолированы дома. Впрочем, главной потерей «россонери» был, конечно же, другой игрок – Златан Ибрагимович. Швед продолжает залечивать травму камбаловидной мышцы и должен вернуться в строй в середине января. Ожидаемая дуэль Ибрагимовича с Криштиану Роналду, к сожалению, не состоялась.



Но и без Ибры это был лучший футбол для того, чтобы разогнать новогоднее похмелье у болельщиков. Зрелищный, динамичный, а, главное, с голами. «Милан» очень солидно начал: высоко прессинговал, заставляя «Ювентус» ошибаться, в стартовые 10 минут заработал несколько угловых и нанёс четыре удара.

Впрочем, туринцы, переждав, когда сойдёт первая волна, перевернули игру в свою пользу. Команда Андреа Пирло выдала хороший отрезок ближе к середине тайма. Центральной фигурой его стал моторный Федерико Кьеза. Сперва он пробил в штангу с подбора на угловом, а вскоре после этого открыл счёт. Крайне неудачно сыграл левый защитник «Милана» Тео Эрнандес, прозевавший рывок Кьезы, а вот Дибала (он всё-таки попал в основу!) выдал шикарную голевую передачу пяткой.

Тем не менее «россонери» не заслуживали поражения по первым 45 минутам. Команда Стефано Пиоли превзошла чемпиона по ударам – 12:9 (в створ – 5:3) и отыгралась перед перерывом. Правда, голевая атака «Милана», кажется, была организована в результате фола со стороны Хакана Чалханоглу, хотя судьи, проверяя этот эпизод не зафиксировали нарушения, что возмутило игроков «Ювентуса». Давиде Калабрия, действовавший в силу кадровых обстоятельств на позиции опорного полузащитника, отлично пробил в касание. Что же касается Роналду, то португалец запомнился за тайм только двумя неточными выстрелами.

После перерыва прессинг «Милана», пожалуй, был уже не столь эффективен. По крайней мере, «Ювентус» не единожды выходил из-под давления благодаря своевременной подстройке и движению мяча из зоны в зону. Естественно, на пространстве команда с таким уровнем исполнителей всегда будет опасна. В результате на исходе часа матча Кьеза оформил дубль, причём вторую голевую передачу ему отдал температуривший Дибала. Опять не лучшим образом сыграл Эрнандес, который мог заблокировать удар Федерико. Любопытно, что сразу после гола и получивший повреждение Кьеза, и Дибала ушли с поля.

Итальянец с аргентинцем как будто передали эстафету Уэстону Маккенни и Деяну Кулушевски. Свежие американец со шведом сделали третий гол, который добил лидера Серии А. Кулушевски накрутил всё того же Эрнандеса на фланге, а Маккенни реализовал свой второй шанс. До этого хороший момент хавбеку создал тонким пасом Роналду. Кстати, сам Криштиану, потеряв такого вдохновляющего оппонента как Златан, отложил бомбардирские подвиги на встречу второго круга (9 мая): португалец так и закончил матч с двумя неточными ударами.

Статистики подсчитали, что «Милан» – единственная команда из топ-5 лиг, которая ни разу не проиграла в чемпионате после коронавирусной паузы. Сегодня «Ювентус» прервал крутую серию «россонери». Пирло растёт как тренер, а вместе с этим растут шансы «старой синьоры» защитить чемпионский титул и успешно сыграть в плей-офф Лиги чемпионов.