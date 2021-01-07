Как делают сухое молоко

Большая часть молока делается из натурального сырья

Молоко – это один из самых важных продуктов питания. Так устроена природа, что с первого дня жизни новорожденные дети и детеныши млекопитающих питаются только материнским молоком. Оно содержит все нужные вещества для нормальной жизнедеятельности подрастающего организма. Но и, становясь взрослее, человек не отказывается от молока. Мы употребляем его как в натуральном виде, так и в переработанном (ряженка, йогурты, сливки, сметана, творог, масло). Есть молоко цельное и обезжиренное, парное и топленое, сгущенное и... сухое. И если с кисломолочными продуктами все более-менее ясно, то два последних вызывают живой интерес, особенно у детей. Наверняка маленький непоседа донимал вас вопросом: «Из чего делают молоко?» В данной статье постараемся найти на него ответ и узнаем много нового о знакомом с детства продукте.

Из чего делают настоящее молоко

Конечно же, если вдуматься, то вопрос «из чего делают молоко» покажется глупым. Но это только кажется. Конечно, о натурпродукте речь не идет. Другое дело - покупное молоко. Из чего его делают? Подобный вопрос из уст городского малыша можно услышать довольно часто, и удивляться тут не приходится. По сути, это то же коровье молоко, просто оно проходит обработку, прежде чем попасть к нам на стол. Некоторые недобросовестные производители могут разбавить его водой или добавить растительные жиры, чтобы повысить его жирность. Но такое встречается крайне редко. Большая часть молока делается из натурального сырья.

Состав

Следует отметить, что люди привыкли употреблять в пищу не только коровье молоко - в некоторых регионах его получают от самок оленей, коз, кобыл, буйволиц, верблюдиц. Химический состав этих продуктов, естественно, различается. Мы остановимся на коровьем, поскольку чаще всего на нашем столе присутствует именно оно. Итак, в него входит примерно 85 % воды, 3 % белка (его называют казеином), молочный жир - до 4,5 %, до 5,5 % молочного сахара (лактозы), а так же витамины и минеральные вещества. На заводах и молочных фабриках, где делают молоко (точнее - перерабатывают), большое внимание уделяют жирности и содержанию белка. При высокой жирности исходного продукта больше выход сливочного масла, а белок важен при изготовлении творога и различных сыров.

Как делают молоко на заводе и молочных фабриках

На прилавках многочисленных магазинов всегда можно найти молоко. Но прежде чем попасть туда, оно проходит обработку. Она нужна для того, чтобы обезопасить продукт. Конечно же, полезные свойства при этом теряются, но часть все равно остается. Рассмотрим эти процессы по-порядку. Сырое молоко, поступившее на завод, сначала охлаждают, затем гомогенизируют. Гомогенизация необходима для того, чтобы при розливе молока в пакеты на поверхности не отстаивались сливки. По сути, это молочный жир, который в гомогенизаторе разбивается на мелкие шарики, равномерно распределяется по всей массе молока. Это позволяет улучшить вкусовые качества исходного продукта, повышает его переваримость. Далее следует термическая обработка (она необходима для обеззараживания молока, поскольку в нем можно найти не только полезные микроорганизмы, но и болезнетворные) - это может быть пастеризация, ультрапастеризация или стерилизация.

Виды термической обработки

Самым распространенным считается первый способ. Он наиболее щадящий и позволяет максимально сохранить не только вкус и запах, но и полезные свойства. Кроме того, после пастеризации молоко хранится дольше, чем обычно. В современной промышленности все чаще стали использовать ультрапастеризацию. Этот способ отличается от предыдущего использованием сверхвысокой температуры. Конечно же, в нем не остается полезных свойств вообще. Стерилизация также характеризуется обработкой при высокой температуре. Такое молоко хранится дольше всего (до 6 месяцев или даже до года). Как правило, после тепловой обработки следует розлив в полиэтиленовую или пластмассовую тару и реализация через торговые сети.

Про сухое молоко

Кроме обычного молока, существует еще и сухое. Наверное, не каждый из нас знает, как делают сухое молоко. Впервые о данном продукте стало известно еще в далеком 1832 году, когда русский химик М. Дирчов основал его производство. На самом деле, на вопрос: «Из чего делают сухое молоко?» ответ прост: из натурального коровьего. Процесс представляет собой 2 этапа. На первом молоко подвергают сгущению в аппаратах с высоким давлением. Далее полученную смесь высушивают в специальных устройствах. В итоге остается белый порошок – это и есть сухое молоко, вернее его сухой остаток, потерявший 85 % своего объема (воду). Единственным преимуществом такого продукта перед цельным молоком является возможность его длительного хранения. Плюс ко всему он занимает мало места, что очень важно при транспортировке. Состав сухого молока такой же, как и у цельного, просто в нем нет воды. Из чего делают молоко сухое, теперь ясно. Перейдем к области его применения.

Где используется сухое молоко

Как делают сухое молоко, мы выяснили, теперь рассмотрим, где оно используется. Чаще всего оно распространено в тех регионах, где нет возможности получения цельного натурального продукта. Порошок просто растворяют в теплой воде (в пропорции 1 к 3), а дальше уже применяют по назначению. Также сухое молоко является основой для производства детского питания (сухие молочные каши) и корма для маленьких телят. Продукт можно найти в свободной продаже.

Про топленое молоко

Существует еще один вид этого незаменимого для человека продукта – молоко топленое. Многим из нас наверняка интересно, как делают топленое молоко. Его отличием от цельного является выраженный вкус пастеризации и наличие кремового оттенка. Процесс представляет следующую картину: цельное молоко смешивают со сливками до получения массовой доли жира в сырье 4 или 6 % (это процесс называют нормализацией). Затем смесь подвергают гомогенизации (об этом процессе упомянуто выше) и пастеризации с длительной выдержкой (около 4 часов при температуре 95-99 ºС). При этом сырье периодически перемешивают, чтобы на его поверхности не образовалась пленка из белков и жира. Именно длительное воздействие температуры способствует появлению кремового цвета (молочный сахар активно взаимодействует с аминокислотами, в итоге образуется меланоидин, придающий такой оттенок). Заключительный этап – охлаждение и розлив топленого молока в тару. Вот и вся премудрость. Следует также отметить, что из топленки (именно так называют этот вид молока в народе) производят ряженку и катык (при их приготовлении используют различные закваски, в итоге получается кисломолочный продукт с густой консистенцией и вкусом топленого молока).

Про обезжиренное молоко

Очень часто в молочных отделах магазинов можно найти упаковку с надписью «Обезжиренное молоко». Что это такое? По сути, это обычное молоко, просто без жира, то есть без сливок. Как правило, процент жира здесь составляет не более 0,5 %. А как делают обезжиренное молоко? Получают его путем сепарации цельного продукта в специальных устройствах – сепараторах. Там происходит отделение сливок от молока под действием центробежных сил. В итоге получается обезжиренная жидкость.

Область применения обезжиренного молока

На молочной упаковке всегда указано точное количество жира и белка в продукте. Следует отметить, что получить молоко с конкретной жирностью от коровы невозможно. Этот показатель неодинаков даже у одной коровы в разные сезоны. Поскольку ГОСТы имеют свои стандарты и требования, молоко приходится нормализовывать обезжиренным, чтобы получить в итоге необходимую жирность (2,5 %, 3,2 % или 6 % ). Также такое молоко используется для производства обезжиренного кефира, творога или йогурта. Приобрести его можно и в фасованном виде в любом магазине. Стоит оно, конечно же, дешевле обычного. О молоке и его пользе можно говорить бесконечно долго. Недаром нам с самого детства всегда говорили: «Пейте молоко - оно очень полезно». И это правда, с него начинается наша жизнь – сразу после рождения малыша обязательно прикладывают к груди, чтобы он получил первую порцию питательного молозива. Благодаря материнскому молоку у ребенка укрепляется иммунитет, малыш растет и развивается. Удивительным является то, что в первые месяцы жизни оно полностью удовлетворяет потребности ребенка в воде, питательных веществах, витаминах и минералах. Наверняка любой из нас замечал, что в основе здорового и правильного питания всегда лежат молочные и кисломолочные продукты. Для растущих малышей очень полезен творог, в нем много кальция, необходимого для роста костей и здоровых зубов. Пожилым людям врачи также рекомендуют включать в свой рацион молоко, поскольку кости в этот период жизни стремительно теряют кальций. Как ни крути, этот продукт незаменим. В этой статье мы рассмотрели, из чего делают молоко, какие его виды существуют и чем оно полезно. Наверняка вы узнали много нового и интересного для себя. Будьте здоровы!

Источник: fb.ru