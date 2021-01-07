Города с самым высоким качеством жизни в России назвали эксперты

Эти исследования традиционно проводит Финансовый университет при Правительстве России.

Казань, Арбат

Финансовый университет при Правительстве РФ провел заключительное исследование качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек за 2020 год. Оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни.

1. Города с самым высоким качеством жизни по итогам 2020 года - это Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга.

2. Деструктивное поведение в наименьшей степени распространено в следующих городах: Москва, Калуга, Калининград, Санкт-Петербург, Владикавказ.

3. Города с наименьшей конфликтностью социальной среды – это Череповец, Сургут, Севастополь, Якутск, Грозный.

4. Самый высокий спрос на культурные ценности исследование показало в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Калуга, Орел.

5. Самым высоким уровнем потребления и материального благополучия отличаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Череповец, Тюмень.

6. Города, где имеются лучшие дороги и лучше всего функционирует дорожное хозяйство, включая дорожную полицию и общественный транспорта, а также имеется самая низкая вероятность попасть в «пробку» и ДТП – это Грозный, Набережные Челны, Калуга, Волжский, Саранск.

7. По оценке жителей, лучше всего медицина работает в следующих городах: Москва, Калининград, Владикавказ, Севастополь, Санкт-Петербург.

8. Меньше всего претензий к среднему и высшему образованию у жителей следующих городов: Тамбов, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, Волжский.

9. Система ЖКХ по мнению населения лучше всего работает в следующих городах: Грозный, Нижневартовск, Новосибирск, Якутск, Йошкар-Ола.

10. Города, где имеется самая благоприятная для создания и ведения бизнеса обстановка – это: Нижний Тагил, Тольятти, Набережные Челны, Владикавказ, Череповец.

11. Наименее конфликтные отношения населения с местными властями имеются в следующих городах: Грозный, Симферополь, Махачкала, Казань, Пенза.

12. Города с самой низкой склонностью населения к миграции на новое место жительства в поисках лучшей жизни – это: Грозный, Йошкар-Ола, Вологда, Пенза, Орел.

Источник: fa.ru