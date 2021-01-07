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Какое место по качеству жизни из всех городов России занял Новосибирск? Это неожиданно

13:45 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Исследования качества жизни в городах с населением более 250 тыс человек проводятся в университете ежегодно с 2014 года.

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В рейтинге качества жизни Новосибирск занимает 55-е место

Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги исследований качества жизни в городах России с населением более 250 000 человек.  Первые пять мест заняли Москва, Калуга, Санкт-Петербург, Тула, Рязань.

Жить в Новосибирске оказалось хуже, чем в Уфе, но лучше, чем в Архангельске.

Новосибирск получил 84, 62, 45 и  64  балла из  100 по  каждому из  пунктов соответственно и  в  итоге занял в  рейтинге 55 строчку из 78.

Рейтинг качества жизни Финансового университета строится вокруг следующих составляющих: конфликтность экономических отношений – готовность жителей города жаловаться и судиться, включая суды по поводу кредитов и страховых полисов (по этому показателю Новосибирск набрал 84 балла по 100-балльной шкале), потребительская активность – готовность населения приобретать различные товары и услуги (62 баллов), склонность к миграции – готовность переселяться на новое место жительства в поисках высокого качества жизни и высокооплачиваемой работы (45 балла), интерес к культуре и образованию – готовность посещать музеи, выставки, интерес к со-временному российскому искусству (64 балла).
Согласно данным Росстата от 31.07.2020 "Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям".
Всего в России 171 город с населением более 100 тысяч человек. Из них: 15 городов миллионников; 23 города с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек; 40 город с населением от 250 тыс. до 500 тыс. человек; 95 городов с населением от 100 тыс. до 250 тыс.

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