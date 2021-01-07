Электрокар с зарядкой за 10 минут представит Toyota

Toyota планирует стать первой компанией, которая продаст электромобиль с твердотельным аккумулятором в начале 2020-х годов.

Новый аккумулятор обеспечит дальность действия в 500 км и зарядку всего за 10 минут

Автопроизводитель Toyota собирается представить в следующем году электромобиль с новым твердотельным аккумулятором, который обеспечит 10-минутную быструю зарядку, сообщает издание Nikkei Asia.

Японская марка начала работать над твердотельными батареями еще в 2017 году, планируя представить такие аккумуляторы для электромобилей в начале 2020-х годов для коммерческих целей. Теперь же Toyota собирается показать автомобиль с аккумулятором нового поколения уже в следующем году.

«Эта технология является потенциальной панацеей от недостатков, с которыми сталкиваются электромобили, работающие на обычном литий-ионном аккумуляторе, включая относительно небольшое расстояние, пройденное на одной зарядке, а также время зарядки. Toyota планирует стать первой компанией, которая продаст электромобиль с твердотельным аккумулятором в начале 2020-х годов. В следующем году крупнейший автопроизводитель в мире уже представит прототип», — цитирует слова представителей компании Nikkei Asia.