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Сколько человек заразились коронавирусом за сутки на 7 января в Новосибирской области, узнайте

13:27 07.01.2021 Фото: pixabay
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В отделениях интенсивной терапии находятся 160 человек. На ИВЛ – 30 пациентов.

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В отделениях интенсивной терапии находятся 160 человек. На ИВЛ – 30 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 7 января в регионе зарегистрирован 28 916 случаев COVID-19 (+146 за сутки), в том числе у 1 672 детей. 25 328 человек выписаны с выздоровлением (+221 за сутки).

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 65 лет и женщины в возрасте 56 лет, 70 лет, 72 года, 79 лет, 80 лет, 81 год и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 024 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 160 человек. На ИВЛ – 30 пациентов.

Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 720.

В больницы районов области госпитализированы 970 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 090 649 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 609 жителей региона, 84 946 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 133 обращения, госпитализированы 15 человек.

зараженные коронавирус пандемия
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