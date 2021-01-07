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Белая горячка: Переполнена ли наркология ЦГБ Бердска в новогодние каникулы 2021, стало известно

14:01 07.01.2021, Марина Волкова Фото: pixabay
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Лечение в наркологии можно пройти и анонимно. Но при этом условии - на платной основе. Сутки лечения вам обойдутся в 3 300 рублей. Этого времени достаточно, заявляют медики.

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Пациенты лечатся и выписываются
Сюжет: Алкоголизм
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Белая горячка: Переполнена ли наркология ЦГБ Бердска в новогодние каникулы 2021, стало известноЧто делать при похмелье: Как справиться с новогодней интоксикацией, дал уникальные советы наркологЕщё 79 новостей

Выходят из затяжных новогодних каникул 2021 жители России и Бердска. Напомним, каникулы в честь Нового года продлятся до 11 января. При этом 31 декабря 2020 года был тоже объявлен выходным. Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, как справиться с похмельем.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", в наркологии ЦГБ Бердска все спокойно. Как сообщили в больнице, поступившие на лечение благополучно выписываются из стационара. Переполненность палат не наблюдается.

- Бум пришелся на середину декабря 2020. Тогда все места были заняты, а сейчас все спокойно, - сообщили в наркологии Бердска.

Стоит отметить, что лечение в наркологии можно пройти и анонимно. Но при этом условии - на платной основе. Сутки лечения вам обойдутся в 3 300 рублей. Этого времени достаточно, заявляют медики.

алкоголизм белая горячка белочка новогодние каникулы
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