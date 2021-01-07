Белая горячка: Переполнена ли наркология ЦГБ Бердска в новогодние каникулы 2021, стало известно

Лечение в наркологии можно пройти и анонимно. Но при этом условии - на платной основе. Сутки лечения вам обойдутся в 3 300 рублей. Этого времени достаточно, заявляют медики.

Пациенты лечатся и выписываются

Выходят из затяжных новогодних каникул 2021 жители России и Бердска. Напомним, каникулы в честь Нового года продлятся до 11 января. При этом 31 декабря 2020 года был тоже объявлен выходным. Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, как справиться с похмельем.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", в наркологии ЦГБ Бердска все спокойно. Как сообщили в больнице, поступившие на лечение благополучно выписываются из стационара. Переполненность палат не наблюдается.

- Бум пришелся на середину декабря 2020. Тогда все места были заняты, а сейчас все спокойно, - сообщили в наркологии Бердска.

Стоит отметить, что лечение в наркологии можно пройти и анонимно. Но при этом условии - на платной основе. Сутки лечения вам обойдутся в 3 300 рублей. Этого времени достаточно, заявляют медики.