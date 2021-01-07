Не пускают в туалет кинотеатра «Орион» посетителей парка в Бердске. Справлять нужду в сугробах?

Не знают, где справить нужду, посетители снежного городка Бердска. Некоторые радостно бегут в расположенный рядом кинотеатр «Орион», но натыкаются внутри помещения на ограждение с красной лентой и табличку с надписью: «Туалет для зрителей».
-Вроде и город не совсем маленький, а в туалет сходить некуда. Остается только метить сугробы и кусты в городском парке. Но мы же не собаки, - и в шутку и всерьез говорят бердчане.
Проблема с туалетом в парке стоит уже уже давным-давно. Но открытым до сих пор остается вопрос: «Что делать, если приспичило?». Несколько лет назад кинотеатр «Орион» по договоренности с мэрией пускал в туалетную комнату посетителей парка. Теперь же отказывает им в этом.
По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, вопрос по посещению посетителями парка туалета «Ориона» не находится в их ведении. Здание кинотеатра принадлежит муниципалитету. Культура никогда не имела ни письменных, ни устных соглашений на посещение туалета «Ориона» посетителями парка.
В парке есть платный туалет, но он работает только в теплое время года, так как присоединен к летнему водопроводу. Весной в парке планируется построить круглогодичный туалет, с отоплением и всем остальным, отметила Оксана Михайловна.
-По-хорошему, нужно было бы, чтобы пускали в кинотеатре людей в туалет, - подчеркнула начальник отдела культуры.
Получается, что до весны вопрос с туалетом для посетителей городского парка остается открытым. Придется терпеть.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», общественный туалет в парке был построен в 1984 году. Он находится в подвальном помещении. Его стоимость - 424,8 тыс. рублей. Но из-за того, что его постоянно топило и помещение пришло в негодность, после экспертизы оно признано непригодным. В парке работает летний туалет в мобильном здании. Его установила компания "Атика" вместе с аттракционами. Проектом благоустройства парка по программе "Комфортная городская среда" установка туалета не предусмотрена, даже деревянного.
10 июня 2020 года в Бердск приезжал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Он проверил, как проходит благоустройство городского парка и пообещал туалет.
— Конечно, в таком общественном месте должен быть туалет. Над этим заказчику предстоит поработать. Туалет здесь будет, — пообещал Архипов 10 июня.
Напомним, в 2021 году в центральном городском парке появится общественный туалет. Это будет туалет модульного типа. Он будет размещен в районе кинотеатра «Орион», где есть все коммуникации и не придется дополнительно протягиваться воду и канализацию. Стоимость будущего туалета составит 1,5 млн рублей, в нем будет мужское отделение, женское и для маломобильных категорий граждан. Отопление туалета в зимнее время будет производиться с помощью электричества. Ожидается, что строительство долгожданного туалета в городском парке пройдет в первой половине года. Туалет планируется круглогодичным и платным. Небольшой сбор за пользование туалетом пойдет на его обслуживание и регулярную санитарную уборку.
____________________________________________________________________________________________________
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Для зрителей бесплатно вход по билету, с остальных по 10 рублей и проблема решена! Сколько можно мусолить эту тему?