Не пускают в туалет кинотеатра «Орион» посетителей парка в Бердске. Справлять нужду в сугробах?

На входе в уборную висит табличка «Туалет для зрителей». Посетителям парка придется терпеть до лета, пока не построят общественный туалет.

Перед туалетом повесили предупредительную табличку

Не знают, где справить нужду, посетители снежного городка Бердска. Некоторые радостно бегут в расположенный рядом кинотеатр «Орион», но натыкаются внутри помещения на ограждение с красной лентой и табличку с надписью: «Туалет для зрителей».

-Вроде и город не совсем маленький, а в туалет сходить некуда. Остается только метить сугробы и кусты в городском парке. Но мы же не собаки, - и в шутку и всерьез говорят бердчане.

Проблема с туалетом в парке стоит уже уже давным-давно. Но открытым до сих пор остается вопрос: «Что делать, если приспичило?». Несколько лет назад кинотеатр «Орион» по договоренности с мэрией пускал в туалетную комнату посетителей парка. Теперь же отказывает им в этом.

По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, вопрос по посещению посетителями парка туалета «Ориона» не находится в их ведении. Здание кинотеатра принадлежит муниципалитету. Культура никогда не имела ни письменных, ни устных соглашений на посещение туалета «Ориона» посетителями парка.

В парке есть платный туалет, но он работает только в теплое время года, так как присоединен к летнему водопроводу. Весной в парке планируется построить круглогодичный туалет, с отоплением и всем остальным, отметила Оксана Михайловна.

-По-хорошему, нужно было бы, чтобы пускали в кинотеатре людей в туалет, - подчеркнула начальник отдела культуры.

Получается, что до весны вопрос с туалетом для посетителей городского парка остается открытым. Придется терпеть.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», общественный туалет в парке был построен в 1984 году. Он находится в подвальном помещении. Его стоимость - 424,8 тыс. рублей. Но из-за того, что его постоянно топило и помещение пришло в негодность, после экспертизы оно признано непригодным. В парке работает летний туалет в мобильном здании. Его установила компания "Атика" вместе с аттракционами. Проектом благоустройства парка по программе "Комфортная городская среда" установка туалета не предусмотрена, даже деревянного.

10 июня 2020 года в Бердск приезжал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Он проверил, как проходит благоустройство городского парка и пообещал туалет.

— Конечно, в таком общественном месте должен быть туалет. Над этим заказчику предстоит поработать. Туалет здесь будет, — пообещал Архипов 10 июня.

Напомним, в 2021 году в центральном городском парке появится общественный туалет. Это будет туалет модульного типа. Он будет размещен в районе кинотеатра «Орион», где есть все коммуникации и не придется дополнительно протягиваться воду и канализацию. Стоимость будущего туалета составит 1,5 млн рублей, в нем будет мужское отделение, женское и для маломобильных категорий граждан. Отопление туалета в зимнее время будет производиться с помощью электричества. Ожидается, что строительство долгожданного туалета в городском парке пройдет в первой половине года. Туалет планируется круглогодичным и платным. Небольшой сбор за пользование туалетом пойдет на его обслуживание и регулярную санитарную уборку.

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