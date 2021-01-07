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Не пускают в туалет кинотеатра «Орион» посетителей парка в Бердске. Справлять нужду в сугробах?

14:36 07.01.2021, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На входе в уборную висит табличка «Туалет для зрителей». Посетителям парка придется терпеть до лета, пока не построят общественный туалет.

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Перед туалетом повесили предупредительную табличку

Не знают, где справить нужду, посетители снежного городка Бердска. Некоторые радостно бегут в расположенный рядом кинотеатр «Орион», но натыкаются внутри помещения на ограждение с красной лентой и табличку с надписью: «Туалет для зрителей».

-Вроде и город не совсем маленький, а в туалет сходить некуда. Остается только метить сугробы и кусты в городском парке. Но мы же не собаки, - и в шутку и всерьез говорят бердчане.

Проблема с туалетом в парке стоит уже уже давным-давно. Но открытым до сих пор остается вопрос: «Что делать, если приспичило?». Несколько лет назад кинотеатр «Орион» по договоренности с мэрией пускал в туалетную комнату посетителей парка. Теперь же отказывает им в этом.

По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, вопрос по посещению посетителями парка туалета «Ориона» не находится в их ведении. Здание кинотеатра принадлежит муниципалитету. Культура никогда не имела ни письменных, ни устных соглашений на посещение туалета «Ориона» посетителями парка.

В парке есть платный туалет, но он работает только в теплое время года, так как присоединен к летнему водопроводу. Весной в парке планируется построить круглогодичный туалет, с отоплением и всем остальным, отметила Оксана Михайловна.

-По-хорошему, нужно было бы, чтобы пускали в кинотеатре людей в туалет, - подчеркнула начальник отдела культуры.

Получается, что до весны вопрос с туалетом для посетителей городского парка остается открытым. Придется терпеть.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», общественный туалет в парке был построен в 1984 году. Он находится в подвальном помещении. Его стоимость - 424,8 тыс. рублей. Но из-за того, что его постоянно топило и помещение пришло в негодность, после экспертизы оно признано непригодным. В парке работает летний туалет в мобильном здании. Его установила компания "Атика" вместе с аттракционами. Проектом благоустройства парка по программе "Комфортная городская среда" установка туалета не предусмотрена, даже деревянного.

10 июня 2020 года в Бердск приезжал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Он проверил, как проходит благоустройство городского парка и пообещал туалет.

— Конечно, в таком общественном месте должен быть туалет. Над этим заказчику предстоит поработать. Туалет здесь будет, — пообещал Архипов 10 июня.

Напомним, в 2021 году в центральном городском парке появится общественный туалет. Это будет туалет модульного типа. Он будет размещен в районе кинотеатра «Орион», где есть все коммуникации и не придется дополнительно протягиваться воду и канализацию. Стоимость будущего туалета составит 1,5 млн рублей, в нем будет мужское отделение, женское и для маломобильных категорий граждан. Отопление туалета в зимнее время будет производиться с помощью электричества. Ожидается, что строительство долгожданного туалета в городском парке пройдет в первой половине года. Туалет планируется круглогодичным и платным. Небольшой сбор за пользование туалетом пойдет на его обслуживание и регулярную санитарную уборку.

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От редакции

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Аноним, 07 января 2021 14:50
Табличку взять собой и ей же подтереться
Аноним, 07 января 2021 15:26
Позорище... Неужели нельзя договориться с администрацией кинотеатра и за соответствующую плату пускать в туалет посетителей? И кинотетру был бы дополнительный доход
Adeli, 07 января 2021 16:05
Здание кинотеатра муниципальное. При заключении договора с арендатором власть что, не могла включить пункт о туалете в условия аренды!? Это что вообще за цирк с конями от мэрии? Очередная попытка списать кучу денег на строительство какого-то летнего павильона под туалет, когда нормальный туалет есть в шаговой доступности?

Для зрителей бесплатно вход по билету, с остальных по 10 рублей и проблема решена! Сколько можно мусолить эту тему?

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