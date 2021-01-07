«Увидели нож и отскочили»: Опровергает драку из-за громкой музыки жена раненого на новогодней вечеринке в Бердске

Пострадавший шестой день после двух операций лежит в реанимации Бердской ЦГБ. Состояние Сергея врачи оценивают пока как тяжелое. Но он уже в сознании. Свидетелей поножовщины допросили только 2 января, сразу после преступления.

Каждый день дежурит возле реанимации Мария, чтобы узнать состояние супруга

Пострадавший во время новогодней поножовщины 37-летний Сергей из Новосибирска уже шестой день лежит в реанимации Бердской ЦГБ. Об этом 7 января «Курьер. Среда. Бердск» рассказала его супруга Мария.

Напомним, что ножевое ранение в живот он получил в ночь на 2 января. В одном из домов Северного микрорайона Бердска его ранил 56-летний Владимир Ж. По версии следствия, он, живущий на пятом этаже, возмутился громкой музыкой соседей с первого этажа, перерезал провода в электрощитке на лестничной площадке. А когда двое из компании, празднующей Новый год, вышли из квартиры в подъезд, ударил одного из них ножом в живот.

- Ножом пырнул сосед с 5-го этажа нашего гостя, находившегося в нашей квартире. Они не были знакомы, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Алиса, в квартире которой была вечеринка. - Наш гость вышел на площадку посмотреть, почему у нас отключился свет, и получил удар ножом в живот.

По ее словам, она с детьми боится теперь выходить из дома, опасаясь мести соседа сверху.

Версию самообороны не исключают, однако свидетели заявляют, что драки не было, что Владимир сам «сделал шаг навстречу» и вонзил нож. Скорая помощь отвезла истекающего кровью Сергея в горбольницу Бердска. Первую операцию ему сделали сразу же, вторую на следующий день, когда выяснили, что задет кишечник, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Подозреваемого в тяжком преступлении полицейские «вытащили» из его квартиры. После возбуждения уголовного дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы) суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мария каждый день ездит из Новосибирска в Бердск, чтобы навестить раненого мужа. По ее словам, он уже пришел в себя, но состояние его остается тяжелым. Транспортировку его в Новосибирскую областную больницу отложили, так как в тамошней реанимации не оказалось свободных мест. Поэтому Сергей пока остается на лечении в бердской ЦГБ.

- Он еще в бердской реанимации. В сознании. Состояние уже не критичное — немножко стало получше. Хотя еще тяжелое состояние. Врачи не дают прогнозов — они же не Боги. Минимум еще 4 дня он проведет в реанимации, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Мария 7 января во время ожидания врача в больнице, чтобы справиться о Сергее.

Она и еще двое со стороны потерпевшего на утро после преступления 2 января давали показания в полиции, куда их вызвали как свидетелей.

- Мы ни на кого не нападали. Наоборот, Сергей с другом отскочили от соседа в подъезде, когда увидели у него в руках нож. Но он сделал шаг навстречу и ударил, - повторила Мария, снова заявив, что их праздник не мешала соседям.

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