Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в России, заявил Роспотребнадзор

Продолжает работу круглосуточный колл-центр Роспотребнадзора, за первую неделю января обработано более 27 тысяч звонков по вопросам профилактики коронавируса, актуальной эпидемиологической ситуации, тестированию, требованиям масочного режима, а также вопросам защиты прав потребителей, пострадавших из-за последствий пандемии, всем даны необходимые разъяснения.

Коронавирус атакует бердчан

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями Управлений и организаций Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации о текущей ситуации по коронавирусной инфекции и другим острым респираторным вирусным инфекциям.

В ходе селекторного совещания отмечено, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19.

Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников. Показатель репродукции (Rt) в целом по стране составляет 1,0-0,9.

Охват тестированием в праздничные дни благодаря организации работы лабораторий Роспотребнадзора, государственных медицинских организаций и коммерческих лабораторий удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тысяч населения в сутки, при регламентируемом не ниже 200,0 на 100 тыс. населения.

Продолжает работу круглосуточный колл-центр Роспотребнадзора, за первую неделю января обработано более 27 тысяч звонков по вопросам профилактики коронавируса, актуальной эпидемиологической ситуации, тестированию, требованиям масочного режима, а также вопросам защиты прав потребителей, пострадавших из-за последствий пандемии, всем даны необходимые разъяснения.

Роспотребнадзор контролирует ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Наблюдается тенденция сокращения числа регионов с превышением эпидемических порогов и интенсивных показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Число регионов с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ сократилось в 1,5 раза с 63 до 43, интенсивные показатели заболеваемости и уровень превышения недельного эпидпорога невысокие.

Еженедельно на возбудители ОРВИ обследуется порядка 20-21 тыс. человек. Из числа обследованных выявляются аденовирусы (8,7%), вирусы парагриппа (6,6%), РС-вирусы (1,9%), а также другие вирусы негриппозной этиологии.

Ситуация по новой коронавирусной инфекции остается на особом контроле Роспотребнадзора.

Источник: Роспотребнадзор