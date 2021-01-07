Германская операция "Преемник" провалена. "Немецкий Трамп" может победить

На следующей неделе Германия избирает будущего федерального канцлера. Широкие слои избирателей, правда, в этом процессе не участвуют. Процедура выборов нового главы правящего Христианско-демократического союза (ХДС) будет выглядеть как скромная бюрократическая процедура, а судьбу столь важного для страны поста фактически определит всего 1001 делегат. К тому же впервые съезд этой партии пройдет исключительно в виртуальном формате.

Планируется, что после двух дней электронного голосования будет определен новый лидер, который к концу года почти наверняка должен принять бразды правления страной из рук Ангелы Меркель. Если та, конечно, в последний момент не передумает уходить.

Несмотря на то что эта процедура кажется далеко не самой демократичной и излишне элитарной, все-таки будущий канцлер получит хоть какой-то представительский мандат. Поскольку с технической точки зрения сейчас Германией (как это ни покажется странным многим нашим западникам) управляет вообще никем не избранный человек. Ведь Меркель на протяжении многих лет являлась канцлером как лидер ХДС. В декабре 2018 года, уйдя с поста главы партии, она фактически не имеет мандата от народа. Но когда речь заходит о лидере демократической Европы, рассуждения о представительстве, об элементарных процедурах и (да) о несменяемости власти отступают на задний план.

Тем не менее народ Германии такая ситуация вполне устраивает. Мало того, судя по опросам, избиратели не прочь, чтобы она сохранялась и дальше, поскольку во время глобальных потрясений, с которыми столкнулся мир в прошлом году, людям меньше всего хочется кардинальных изменений во власти. На парламентских выборах в сентябре практически гарантированно победит ХДС. Исходя из этого, Меркель могла бы управлять страной и дальше, если бы ей самой не хотелось уже уйти на покой и наконец-то проехаться по Транссибирской магистрали, как она давно мечтает.

Вот только есть одна беда: партия никак не может найти вторую Меркель. Попытка канцлера провести операцию "Преемник" завершилась полным провалом. Ее любимица Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая с прошлого года возглавляет ХДС, оказалась явно не способной управлять сложным партийным механизмом. Но и те три кандидата, которые претендуют на данный пост, вызывают немало вопросов и вносят дополнительный раскол в общество — да и в ряды самой ХДС.

Причем это происходит на фоне уникального события: впервые за многие годы нынешнего канцлера обошел по популярности другой немецкий политик — министр здравоохранения Йенс Шпан. Казалось бы, вот и готовый следующий канцлер. Но популярность Шпана является общегерманской и надпартийной, причем больше всего базируется на поддержке со стороны женщин. А вот в ядерном электорате ХДС, за который осенью предстоит ожесточенная борьба с конкурентами справа (в первую очередь с "Альтернативой для Германии"), кандидатура Шпана, открытого гея, состоящего в официальном однополом браке, может вызвать раздражение. Что партийное руководство, даже при значительном лидерстве в опросах, не может не учитывать.

Поэтому Шпан выступает сейчас на второй роли в поддержку основного кандидата от истеблишмента — премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета. На днях они вдвоем презентовали предвыборную программу, которую многие рассматривают в качестве партийной платформы на грядущие федеральные выборы. Уже из этого понятно, что в случае победы ставленника мейнстрима Шпан займет ведущие позиции и в ХДС (в качестве заместителя председателя), и в будущем правительстве канцлера Лашета.

Вот только внутри партии выходец из франкофонной валлонской семьи Лашет пользуется далеко не самой большой популярностью. Немолодой (в феврале ему исполнится 60 лет), лишенный харизмы функционер, долгие годы находившийся в тени Меркель, в опросах значительно уступает двум другим кандидатам — 55-летнему Норберту Реттгену, на протяжении семи лет возглавляющему внешнеполитический комитет бундестага, и 65-летнему Фридриху Мерцу, давнему критику и сопернику Меркель, которого называют "германским Дональдом Трампом" за его резкую риторику, которая может приглянуться и сторонникам "Альтернативы". Судя по последним опросам, Реттген и Мерц имеют соответственно 32 и 29% поддержки, а Лашет — всего 12%.

Неудивительно, что более либеральные сторонники правящей партии в последнее время выражают явное беспокойство и даже надеются на то, что в эндшпиле, то есть в последний момент перед съездом, Лашет и Шпан устроят своеобразную рокировку, поменявшись местами в борьбе за посты председателя и вице-председателя. Мало того, обсуждается и нетрадиционный для Германии вариант, при котором Лашет может стать партийным боссом, а вот в качестве кандидата в канцлеры к концу года будет выдвинут более популярный в стране Шпан. Сторонники же Христианско-социального союза (баварского партнера ХДС) активно намекают, что после федеральных выборов на пост канцлера может претендовать их ставленник Маркус Зедер, нынешний премьер-министр Баварии. Во всяком случае, опрос, проведенный телеканалом ZDF, выявил, что 58% жителей страны допускают эту кандидатуру в качестве канцлера от коалиции.

Базовый же консервативный избиратель ХДС больше тяготеет к Мерцу, перспективы победы которого очень беспокоят ближайшее окружение Меркель. Сторонники "немецкого Трампа" даже уверены, что постоянные переносы съезда партии под предлогом эпидемии были скорее связаны с попытками истеблишмента снизить его шансы на победу.

Однако общегерманские опросы и даже внутрипартийные предпочтения могут не сыграть решающую роль в голосовании, которое будет подконтрольно функционерам ХДС. Демократические процедуры и воля избирателей в данном случае отходят на второй план.

В этих раскладах для нас важно понять, кто из потенциальных кандидатов более выгоден России. Практически каждый из них так или иначе выступал с критикой нашей страны. Особенно часто это делал Реттген, что вполне объяснимо, учитывая его должность в бундестаге. Не так давно к остановке "Северного потока — 2" в качестве "наказания России" призвал Шпан. Мерц заявил о том, что строительство газопровода должно быть завершено, но затем нужно ввести двухлетний мораторий на его использование.

А наиболее сдержанно о российско-германских отношениях в последние годы высказывался тот самый кандидат от истеблишмента Лашет. Надо заметить, что главы земельных правительств в Германии традиционно более прагматично подходят к данному вопросу. Вот и премьер самой населенной земли ФРГ выражал недовольство агрессивным тоном, который стараниями германских политиков и прессы сложился в отношении России, и призывал к развитию диалога между нашими странами. Отвечая же недавно на призывы Мерца, Лашет вместе со своим коллегой из Саксонии призвали отделить вопрос "Северного потока" от обвинений против России в "отравлении оппозиционеров".

Что ж, на фоне более резких высказываний других кандидатов от ХДС данная позиция выглядит предельно взвешенной. И тот факт, что она звучит из уст ставленника мейнстрима и продолжателя дела "меркелизма", настраивает на умеренно позитивные ожидания. Ведь кто бы ни стал в итоге канцлером, его позиция будет во многом определяться подходом деловых кругов — как правило, более прагматичным, нежели у политиков. И лишь избиратель к этому не будет иметь отношения. Так устроена германская демократия.

Источник: РИА Новости