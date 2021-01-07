Умерла от обморожения на глазах у мужа пьяная сибирячка с ВИЧ

ЧП произошло в селе Киик Тогучинского района: там от обморожения на глазах у своего гражданского мужа скончалась 38-летняя женщина.
- Сибирячка была больна ВИЧ и туберкулезом, принимала наркотики, - сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Когда ее нашли в снегу, у нее были обморожением кисти рук, стопы. На теле были гематомы, на лбу - рваная рана. Сама она была пьяна.
Теперь полицейским предстоит разобраться в обстоятельствах ее смерти и выяснить, откуда на теле сибирячки появились ссадины и как она оказалась в снегу.
КП-Новосибирск следит за ходом расследования.
Источник: nsk.kp.ru