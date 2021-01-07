Сообщил о планах ввести квоты на социальную рекламу в интернете Хинштейн

Он уточнил, что сегодня количество людей, которые смотрят телевизор, уже сравнялось, а где-то и уступает аудитории интернет-вещания.

Хинштейн сообщил о планах ввести квоты на социальную рекламу в интернете

Сайты интернет-изданий, телеканалов и прочих ресурсов обяжут в обязательном порядке отводить часть своего вещания или материалов под социальную рекламу. О планах разработать такой законопроект в интервью «Парламентской газете» сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи комитета Александр Хинштейн.

«Мы намерены плотно заняться законопроектом о квотировании социальной рекламы в интернете. Сегодня этот закон касается только рекламы в телеэфире: пять процентов эфирного времени должно быть отведено под такую рекламу», — сказал депутат, говоря о планах комитета на весеннюю сессию.

Он уточнил, что сегодня количество людей, которые смотрят телевизор, уже сравнялось, а где-то и уступает аудитории интернет-вещания.



«Отсюда, кстати, вытекает тема политической рекламы — сегодня она никак не регламентирована, за исключением избирательного цикла», — добавил Хинштейн.

Источник: pnp.ru