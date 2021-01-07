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Чуть не лишила жизни своего мужа пьяная дебоширка в Новосибирске

14:59 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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В ходе совместного распития спиртных напитков между супругами произошла ссора, в результате которой подозреваемая ударила своего мужа ножом.

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Сотрудники полиции раскрыли тяжкое преступление

5 января в 21:40 из дома по улице Дачная бригада скорой помощи доставила в городскую клиническую больницу 38-летнего мужчину с ножевым ранением.

При поступлении потерпевший отказался от пояснений, каким образом он получил ранение. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В течение нескольких часов сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемую в совершении преступления. Им оказалась жена потерпевшего.

Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами произошла ссора, в результате которой подозреваемая ударила своего мужа ножом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: 54.мвд.рф

зарезала нож
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