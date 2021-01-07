Чуть не лишила жизни своего мужа пьяная дебоширка в Новосибирске

5 января в 21:40 из дома по улице Дачная бригада скорой помощи доставила в городскую клиническую больницу 38-летнего мужчину с ножевым ранением.
При поступлении потерпевший отказался от пояснений, каким образом он получил ранение. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.
В течение нескольких часов сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемую в совершении преступления. Им оказалась жена потерпевшего.
Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами произошла ссора, в результате которой подозреваемая ударила своего мужа ножом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: 54.мвд.рф