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Ввели обязательный тест на коронавирус для приезжих в Бурятии

15:00 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Бесплатное лабораторное исследование методом ПЦР прибывшие граждане обязаны пройти в медицинских организациях по месту пребывания, уточнили в пресс-службе.

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В Бурятии ввели обязательный тест на COVID-19 для приезжих
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Пассажиры, прибывающие в Республику Бурятия воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, обязаны пройти тестирование на COVID-19, сообщила пресс-служба главы республики.

Данный порядок введен до 20 января. Он касается граждан РФ, иностранцев, а также лиц без гражданства, прибывающих с территорий, где регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса COVID-19".

Бесплатное лабораторное исследование методом ПЦР прибывшие граждане обязаны пройти в медицинских организациях по месту пребывания, уточнили в пресс-службе.

COVID-19 бурятия коронавирус пандемия тест
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От редакции

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Аноним, 07 января 2021 15:53
Обнаглели совсем уже!

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