Экономические потери 2020 года на фоне роста фондовых рынков резко увеличили неравенство и поставили перед правительствами развитых стран вопрос о том, как компенсировать беспрецедентные расходы на защиту экономики.

Десять «черных лебедей»: какие события могут значительно повлиять на мировую экономику и рынки в 2021 году

Под Новый год прогнозы пишутся всеми, что никак не улучшает их качества: в стабильном состоянии отличие хорошего сценария в экономике от плохого невелико. Прогнозов будет много, и большинство сведется к экстраполяции существующих тенденций. Вопрос верности этих прогнозов остается открытым. Гораздо более ценным может оказаться прогноз событий пусть маловероятных, но значительно меняющих расклад сил на экономической арене. Своими прогнозами на 2021 год с Forbes делится финансист, инвестиционный менеджер, основатель Movchan’s Group Андрей Мовчан

Прогнозы будут говорить про победу над вирусом, возврат к нормальной жизни, восстановительный рост на фоне ультрамягкой монетарной политики, масштабную поддержку рынков. Они учтут негативный эффект 2020 года и предскажут рост дефолтов. Более осторожные укажут на то, что уход COVID-19 обнажит старые проблемы и страхи — противостояние Китая и США, Брекзит, экономические трудности Латинской Америки и Турции, пузырь госдолга в ЕС и частного долга в Китае, депрессию в России и пр. Хотя восстановление будет означать рост экономик, а монетарная политика пока будет поддерживать рост рынков, волатильность не сократится до уровней 2019-го. Гораздо более ценным может оказаться прогноз событий пусть маловероятных, но значительно меняющих расклад сил на экономической арене. Ниже — 10 таких «черных лебедей» 2021 года.

Избранный президент США Джо Байден — немолодой человек с проблемами со здоровьем. Существует риск его отказа от исполнения президентских обязанностей в 2021 году с передачей полномочий первой в истории США женщине-президенту. Это событие вряд ли окажет существенное стратегическое влияние на экономику, но в краткосрочной перспективе с большой вероятностью обрушит мировые фондовые рынки.



Ближневосточный конфликт в последнее время выглядит как суннито-шиитский. Нестабильность в Ираке, противостояние в Сирии, вовлечение новых акторов в ливийский конфликт, провокация или случайность в Персидском заливе могут привести к «мировой войне» регионального масштаба, коррекции мировых рынков, скачку цен на нефть и существенному ухудшению макропрогноза для Европы, не говоря уже о государствах региона.

Выход Великобритании из ЕС без соглашения — No deal Brexit, если он случится, может оказаться большим ударом для британской экономики: остановка поставок из Европы на несколько месяцев, хаос с ценообразованием, банкротства и существенные последствия для рынка труда по обе стороны пролива могут отправить в пике как фондовые рынки ЕС и Британии, так и их валюты, а на глобальных рынках вызвать бегство в качество.

Триумфальное шествие вакцин по миру может оказаться не таким быстрым. Производство российского «Спутника V» в больших масштабах оказалось пока невозможным, а возможность производства других вакцин не проверена практикой. Доставка вакцины способна создать неразрешимые логистические проблемы, и тогда вакцинация значительной части населения займет не месяцы, а годы. За второй волной придет третья, за ней четвертая вместе с карантинами, локдаунами, перегрузкой систем здравоохранения. Каждая новость о неудаче будет толкать рынки вниз, а ВВП мира в итоге не вырастет.

Конфронтация США и Запада с Китаем, вызванная борьбой за рынки высоких технологий, из-за амбиций китайского лидера и радикальной позиции США может перерасти в жесткое противостояние в экономике, вплоть до частичных эмбарго, и даже в военной сфере — например, вокруг Тайваня. Это снизит скорость роста обеих экономик и вызовет коррекцию на рынках более значительную, чем в 2016 году. Особенно может пострадать перегретый китайский долговой рынок.

После украинской кампании российские власти стараются минимизировать военное участие в конфликтах в СНГ, но это не значит, что силовой подход Кремля к защите «своих интересов» не будет применен в 2021-м. Белоруссия напрашивается на присоединение, Молдавия угрожает уходом в зону влияния ЕС, кризис в Венесуэле должен разрешаться. Ответ американской администрации может быть очень жестким: запрет на покупку ценных бумаг, частичное эмбарго на экспорт нефти и зерна, эскалация в других зонах конфликта. Рост цен на нефть будет сопровождаться волатильностью рынков и крахом рынка российского.

В 2020-м чиновники грозили разделить Microsoft, Amazon, Google F 35, Apple F 14, как Standard Oil 110 лет назад. Если новые антитрастовые законы по разделению либо ограничению деятельности гигантов будут приняты в 2021 году, рынки может накрыть волна волатильности большая, чем весной 2020-го.

Экономические потери 2020 года на фоне роста фондовых рынков резко увеличили неравенство и поставили перед правительствами развитых стран вопрос о том, как компенсировать беспрецедентные расходы на защиту экономики. Современные политики не умеют решать такие задачи иначе как печатанием денег и увеличением налогов. На волне поддержки избирателями, живущими на гособеспечении, политики легко могут переборщить и резко снизить мотивацию инвесторов и предпринимателей. Фондовые рынки отреагируют значительной коррекцией, экономики могут отреагировать медленнее, но не менее сильно.

Новые данные исследований говорят, что наибольшее влияние на изменение климата в мире оказывают производство цемента и выплавка стали. Эта тема может стать ключевой для озабоченной экологией новой американской администрации и послужить еще одним поводом атаки США на Китай — основного потребителя цемента и стали. Дополнительные ограничения, сборы и требования по «очищению» процессов в этих индустриях могут сильно ударить по мировой строительной отрасли, рынку недвижимости, производителям стали, транспортным компаниям.

В 2020 году мир выработал технологию реагирования на пандемию. Огромная машина борьбы с вирусом сформировалась, «пандемическая» психология сложилась. Коронавирус будет побежден, но машина останется, так же как и психология. Странно было бы ожидать появления нового вируса уровня COVID-19 в 2021 году, однако еще долго любой слух о предполагаемом обнаружении нового заразного вируса будет вызывать панику и массовые распродажи на рынках, а также «антивирусные» ограничения в ближайших к очагу и наиболее нервных регионах. Кто знает, сколько таких сообщений и слухов появится в 2021 году?

Источник: forbes.ru