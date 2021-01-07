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Здоровье / Общество

Алкоголь и коронавирус: Сколько можно пить и какие напитки разрешены

22:20 07.01.2021 Фото: pixnio.com
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Алкоголь оказывает кратковременное и долговременное воздействие практически на каждый орган человека.

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Употребление алкоголя для заболевших граждан опасно для здоровья, исключением не должны стать и новогодние праздники

Употребление алкоголя для заболевших граждан опасно для здоровья, исключением не должны стать и новогодние праздники, заявила РИА Новости в понедельник замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

"Как врач, я не могу советовать те или иные спиртные напитки. Алкоголь оказывает кратковременное и долговременное воздействие практически на каждый орган человека. В целом, можно сказать, что не существует "безопасного уровня потребления алкоголя", - сказала парламентарий.

По ее словам, следует помнить, что чрезмерное употребление алкоголя ослабляет иммунную систему, чем снижает возможность организма противостоять инфекционным заболеваниям. "Отдельно отмечу, что чрезмерное употребление алкоголя является одним из факторов риска развития острого респираторного дистресс синдрома (ОРДС), являющегося, как мы уже знаем, одним из самых тяжелых осложнений COVID-19", - отметила Кусайко.

Ни в коем случае не употребляйте алкоголь, если вы принимаете лекарственные препараты, воздействующие на центральную нервную систему, такие как болеутоляющие или снотворные, добавила она. "Как правило, при лечении дома новой коронавирусной инфекции, врач назначает медикаментозные препараты, которые нужно принимать самостоятельно. Вместе с тем, алкоголь изменяет действие любых медикаментов. При наличии в организме этилового спирта и продуктов его распада лекарства работают не так, как надо, или вовсе блокируются", - предупредила законодатель.
Кроме этого, часть алкоголя выводится через легкие, что делает их более уязвимыми, а этого при коронавирусе нужно особенно избегать, пояснила она. Кроме того, при повышенной температуре тела частота сердечных сокращений и так повышается, алкоголь может спровоцировать ещё большее повышение сердечного ритма, выраженное нарушение частоты сердечных сокращений и возникновение жизнеугрожающих аритмий, сказала Кусайко.

"Можно сказать, что употребление алкоголя ухудшает течение любого инфекционного заболевания. После перенесенной инфекции, на мой взгляд, алкоголь также следует исключить. Особенно на первых стадиях реабилитационного процесса. Сосуды из-за болезни были подвержены серьезной атаке вируса, поэтому не следует подвергать их дополнительной алкогольной нагрузке", - отметила сенатор.
Если же человек здоров и чувствует себя хорошо, то он может позволить себе небольшое количество алкоголя, добавила она.
При этом, нужно помнить, что крепкие напитки, креплённые вина, ликёры, содержат много углеводов, что в сочетании с обильным праздничным ужином может нанести удар на поджелудочную. Кроме этого, чрезмерное употребление спиртного даёт колоссальную нагрузку на печень, сказала парламентарий.

По мнению Кусайко, "лучше придерживаться слабоалкогольных напитков, без добавления сахаров".
Очень важно обращать внимание на качество напитков: в новогодние праздники увеличивается число алкогольных отравлений, напомнила она.

Источник: ria.ru

алкоголь врач вред коронавирус медикаменты Татьяна Кусайко Совфед РИА Новости
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