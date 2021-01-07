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Что можно и нельзя делать в магическое время на Святки 2021?

21:20 07.01.2021 Фото: instagram.com/p/CJsgbZTHZY1
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Воздержитесь от магических действий — 7 и 19 января.

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Близится волшебное время — Святки

Близится волшебное время — Святки.

С древних времен у разных народов имелись свои обычаи и обряды в эти дни. Православные святки начинаются с Сочельника (6 января) и продолжаются вплоть до Крещения (19 января), сообщает Лилия Любимова. Раньше эти дни проводили шумно и весело: наряжались, колядовали, организовывали игрища, катались на санях, гадали. Обычай гадать на святки пришел к нам из прошлого, со времен языческой Руси. Считалось, что именно в эти дни на Землю приходят души умерших. Издревле люди верили, что граница между мирами становится тоньше, а магические действия усиливаются. В эти дни гадали на урожай, семью и любовь. Кидали валенки, чтобы узнать, с какой стороны ждать жениха? Ходили подслушивать под дверь к соседям, чтобы определить — какой год будет: если в доме ругаются и ссорятся — то много конфликтов впереди, если смеются — то год веселый.

С астрологической точки зрения святки в этом году — действительно, магическое время. Солнце будет проходить соединение с Плутоном. А Плутон, как известно, планета высшей магии. Он несет в себе мистическую природу, балансирует между жизнью и смертью. Но следует соблюдать технику безопасности. Один из пунктов которой — не гадать в дни церковных праздников. Воздержитесь от магических действий — 7 и 19 января. Не зря наши предки в последний день святок умывались, обливались или ныряли в прорубь, чтобы очистить себя.

астрология прогноз святки Лилия Любимова
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