Куда спать головой правильно для здоровья

Головой на восток — это способствует саморазвитию, духовности, достижению внутренней гармонии с собой и с Богом.

Крепкий спокойный сон — основа и нашего здоровья, и хорошего настроения

Крепкий спокойный сон — основа и нашего здоровья, и хорошего настроения. Каждый велосипедист знает, что сон - лучший способ восстановиться после тяжёлой тренировки или велогонки. В теплой уютной кроватке мы проводим треть жизни, восстанавливаемся, запасаемся энергией, наши мышцы растут и даже болезни отступают именно во сне. О том, как важно выбирать качественные матрац и подушку, чтобы позвоночник чувствовал себя комфортно, каким должно быть постельное белье и сама кровать, мы слышали и читали много. Но при этом часто забываем о правильном положении головы во время сна. Кто-то скажет, что все это предрассудки, но во многих культурах мира теме правильного расположения тела во время отдыха уделяется много внимания. Поговорим и мы.

С точки зрения йоги

Если вы увлечены восточной философией, то наверняка слышали, что гуру древнего индийского учения считают человека обладателем электромагнитного поля, аналогичного полю планеты. Направлено это поле от южного полюса к северному, в нашем же теле энергия движется от головы к стопам. Соответственно, если спать головой на северо-восток, ваше здоровье станет крепче, отношения с любимым улучшатся, а утро всегда будет легким и бодрым.

Забавно, но ведическая философия полностью опровергает теорию йогов. Если верить ей, сон головой на север оказывает отрицательное влияние на энергетику, на запад — лишает притока новых жизненных сил. Так что же делать и куда спать правильно? Согласно ведам, голова должна быть направлена на юг или восток — только в таком положении энергия планеты будто укутывает вас коконом и восполняет утраченные в течение дня силы.

При этом еще одна индийская наука васту (она изучает эффективные способы привлечения в дом положительной энергии) категорически против сна головой на север, северо-восток и северо-запад. Согласно ее законам, человек только растрачивает энергию из-за взаимодействия двух однополюсных магнитов.

Итак, куда следует спать по восточной методике "Васту" (cоветы от Life Reactor):

Головой на восток — это способствует саморазвитию, духовности, достижению внутренней гармонии с собой и с Богом

Головой на юг — продлевает жизнь и укрепляет здоровье

На запад — такой сон сделает вас эгоистичным и самовлюбленным

На север — вы рискуете стать жестоким и корыстным

Куда спать головой правильно?

С точки зрения фэн-шуй

Пару десятилетий назад даосская практика привлечения в дом достатка, любви, удачи и прочих благ буквально ворвалась в наши спальни. Женщины заставили мужей встать с диванов переставлять кровати, ломать стены, делить пространство на полезные зоны. В каждом доме появились два главных атрибута фэн-шуй — лягушка с монетками и толстый лысый хотэй. В фэн-шуй не столько важно положение головы во время сна, сколько организация самого пространства. Оно делится на восточное и западное, по такому же образу люди делятся на западный и восточный типы.

Чтобы определить, к какому относитесь вы, можно использовать следующую формулу: сложите две последних цифры года своего рождения. Если число получается двузначным — приплюсуйте еще раз. После полученное число для мужчин вычитается из 10 (для рожденных после 2000 из 9), для женщин прибавляется к 5 (девочек — 6). В случае если на выходе вышло 5, такое число в фэн-шуй заменяется на 2 и 8 у мужчин и женщин соответственно.

К восточному типу людей относятся цифры 1,3,4 и 9. Им спать головой рекомендуется в южном, восточном, юго-восточном и северном направлениях.

Для западного — цифры 2,6,7,8. Благостным станет сон на северо-восток, северо-запад, юго-запад, юго-запад и запад.

Также рекомендуется придерживаться следующих правил:

Не спать ногами или головой напротив двери

Не ложиться головой к окнам

Не располагать кровать напротив зеркала и не наблюдать за своим отражением в нем

Не выбирать кровать без спинки — она символизирует защиту от негативной энергии

Как сказываются на качестве сна стороны света?

Север — помогает достижению внутренней гармонии, укрепляет здоровье и взаимоотношения в семье. Идеально подходит как молодым, так и зрелым парам.

Сон на запад активизирует творческие жилки, привлекает вдохновение и позитивную энергию — то, что необходимо представителям творческих профессий.

Восток — стимулирует активность и целеустремленность, притупляет чувство страха, укрепляет веру в себя и высшие силы. Подходит для тех, кто привык работать в режиме повышенной активности.

Сон головой на юг — выбор карьеристов. Именно в таком положении тело будет заряжаться энергией и программировать на удачу.

Северо-восток подходит пожилым людям — такой отдых способствует активному расслаблению и восстановлению энергии.

Юго-восточное расположение головы стоит выбрать тем, кому тяжело дается борьба с комплексами и неуверенностью в себе.

Если рассматривать вопрос положения во время сна с точки зрения православия, в Библии нет никаких четких предписаний — правильно отдыхать в том положении, которое гарантирует вам покой, умиротворение и единение с собой.

Также стоит отдыхать и с позиции здравого смысла — если ко всему описанному выше вы относитесь скептически, но при этом утром чувствуете себя разбитым и невыспавшимся, просто попробуйте изменять направления сна. Так вы сможете найти идеально подходящее вам положение головы относительно сторон света. Если позволяют возможности, можно поэкспериментировать с типом кровати и приобрести круглую — во время сна тело само выберет оптимальную для него позицию.

Источник: velolive.com