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Откуда у нового директора ОДМ Владислава Дубровского трудовой стаж?

15:15 07.01.2021
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На основании наших грубовато-скромных подсчётов-расчётов, автоматически, сразу же возникает пара-тройка очень интересно-каверзных вопросиков к Владиславу Сергеевичу!

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Уважаемая редакция "КСБ"! Лично мне кажется, что Вы, слишком рано убрали из ТОПа статью "Возглавил ОДМ Бердска 25-летний управленец из Искитима. Владислав Дубровский поделился планами". Поскольку посетители-читатели-участники Вашего ресурса, люди, в большинстве своём, взрослые, образованно-грамотные и очень внимательно-наблюдательные, к коим отношу и себя...

Так вот, именно потому, что у вышеозначенных людей с арифметикой уровня начальных классов всё в полном порядке, возник вопрос не только по управленческому стажу, но и по рабочему стажу, в частности и в принципе, у вновь испечённого директора МБУ "ОДМ" г.Бердска - Дубровского Владислава Сергеевича! Может быть я и ошибаюсь?! Может быть считать не умею?! Помогите мне, пожалуйста, разобраться с цифрами-фактами, пожалуйста!

А, давайте-ка, ради спортивного интереса, так сказать, посчитаем вместе это самый трудо-управленческий стаж!?
1. Окончание школы = 18 лет!
2. Призыв в Армию (даже, если и сразу после окончания школы, то не раньше осени)= 18.5 лет!
3. Служба в Армии- 1 год, с последующим дембелем (опять же осенью и это ОЧЕНЬ ВАЖНО в наших дальнейших расчётах-подсчётах)= 19.5 лет!
4. Сдача экзаменов и поступление в ВУЗ (с учётом дембеля осенью- не раньше, чем через год после оного)= 20.5 лет!
5. Обучение в ВУЗЕ с последующим его окончанием - 4.5 года= 25 лет!
6. На данный момент нашему вновь испечённому директору МБУ \"ОДМ\" 25 лет!
7. Так о каком трудовом стаже, вообще может идти речь?! Не говоря уже об управленческом!

P.S.: А, теперь, самое весёло-интересное! На основании наших грубовато-скромных подсчётов-расчётов, автоматически, сразу же возникает пара-тройка очень интересно-каверзных вопросиков к Владиславу Сергеевичу!

1. А, служил ли он в Армии?!
2. А, если служил, то насколько подлинный у него диплом о высшем образовании?!
3. А, если диплом о высшем образовании подлинный, то откуда тогда, вообще и в принципе, взялся трудовой стаж?! Не говоря уже о стаже управленческом! Что-то тут точно не то! Как-то уж через чур всё тёмно-мутно! Или мне это только кажется?!

новый директор одм трудовой стаж управленческий стаж
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