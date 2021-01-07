07.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Выбросила в мусорный бак новорожденную малышку родная бабушка. Девочка не выжила

15:27 07.01.2021 Фото: СКР по Пермскому краю
0

В настоящее время подозреваемая дает признательные показания, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в содеянном.

% name% title
В городе Чернушке арестована местная жительница, подозреваемая в убийстве младенца

2 января 2021 года в вечернее время на улице в контейнере для сбора бытовых отходов, в коробке было обнаружено тело младенца с признаками насильственной смерти. По данному факту Чернушинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Благодаря оперативной работе следователей в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемую в совершенном преступлении – бабушку погибшего младенца.

По данным следствия, в конце декабря 2020 года в городе Чернушке 59-женщина совершила убийство новорожденной внучки, которую в домашних условиях родила её 37-летняя дочь. Скрывая следы преступления, подозреваемая положила тело ребенка в коробку и выбросила в контейнер для мусора. О совершенном преступлении стало известно от соседей.

Следователем Чернушинского межрайонного следственного отдела в отношении 59-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). По ходатайству следователя судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время подозреваемая дает признательные показания, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в содеянном.

На данный момент уголовные дела соединены в одно производство. Продолжается проведение судебных экспертиз и иных необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и фиксацию доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: perm.sledcom.ru

младенец убийство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем она это сделала?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКуда исчезли экс-начальники УКСа Бердска Егошин и Бекетов, обвиняемые в махинациях на 8,3 млн рублей при прокладке коллектора
16:03 07-01-2021
Куда исчезли экс-начальники УКСа Бердска Егошин и Бекетов, обвиняемые в махинациях на 8,3 млн рублей при прокладке коллектора
Какие события могут значительно повлиять на мировую экономику и рынки в 2021 году
16:00 07-01-2021
Какие события могут значительно повлиять на мировую экономику и рынки в 2021 году
Джо Байден стал новым президентом. Утвердил победу на выборах конгресс США
15:59 07-01-2021
Джо Байден стал новым президентом. Утвердил победу на выборах конгресс США
Как делают сухое молоко
15:50 07-01-2021
Как делают сухое молоко
БердскРазмер пособия на детей с 3 до 7 лет в январе 2021. Родители запутались, а мы объясняем
15:49 07-01-2021
Размер пособия на детей с 3 до 7 лет в январе 2021. Родители запутались, а мы объясняем
Число умерших от коронавируса за сутки на Рождество в России
15:46 07-01-2021
Число умерших от коронавируса за сутки на Рождество в России
Эффективна ли вакцина против мутаций коронавируса, ответили в ВОЗ
15:45 07-01-2021
Эффективна ли вакцина против мутаций коронавируса, ответили в ВОЗ
Сколько россиян заболели коронавирусом за сутки на 7 января, озвучил оперштаб
15:45 07-01-2021
Сколько россиян заболели коронавирусом за сутки на 7 января, озвучил оперштаб
Сообщил о планах ввести квоты на социальную рекламу в интернете Хинштейн
15:30 07-01-2021
Сообщил о планах ввести квоты на социальную рекламу в интернете Хинштейн
Выбросила в мусорный бак новорожденную малышку родная бабушка. Девочка не выжила
15:27 07-01-2021
Выбросила в мусорный бак новорожденную малышку родная бабушка. Девочка не выжила