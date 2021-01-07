Выбросила в мусорный бак новорожденную малышку родная бабушка. Девочка не выжила

В настоящее время подозреваемая дает признательные показания, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в содеянном.

В городе Чернушке арестована местная жительница, подозреваемая в убийстве младенца

2 января 2021 года в вечернее время на улице в контейнере для сбора бытовых отходов, в коробке было обнаружено тело младенца с признаками насильственной смерти. По данному факту Чернушинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Благодаря оперативной работе следователей в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемую в совершенном преступлении – бабушку погибшего младенца.

По данным следствия, в конце декабря 2020 года в городе Чернушке 59-женщина совершила убийство новорожденной внучки, которую в домашних условиях родила её 37-летняя дочь. Скрывая следы преступления, подозреваемая положила тело ребенка в коробку и выбросила в контейнер для мусора. О совершенном преступлении стало известно от соседей.

Следователем Чернушинского межрайонного следственного отдела в отношении 59-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). По ходатайству следователя судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время подозреваемая дает признательные показания, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в содеянном.

На данный момент уголовные дела соединены в одно производство. Продолжается проведение судебных экспертиз и иных необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и фиксацию доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: perm.sledcom.ru