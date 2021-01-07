Сыграли в керлинг заключенные в КП-22 в Новосибирске

Весь спортивный инвентарь для керлинга изготовлены начальниками отрядов отдела по воспитательной работе с осужденными из подручных средств.

В результате победителями стали спортсмены из отряда №2

В колонии-поселении №22 между отрядами осужденных прошли соревнования по олимпийскому виду спорта - керлингу. Соревнования по данному виду спорта в учреждении проводились впервые и привлекли к себе огромное внимание.

Весь спортивный инвентарь для керлинга изготовлены начальниками отрядов отдела по воспитательной работе с осужденными из подручных средств. Во время подготовки к состязаниям сформировалась группа осужденных - энтузиастов, которые прониклись керлингом и подготовили ледовую площадку с соответствующей разметкой стартовой линии.

«В результате победителями стали спортсмены из отряда №2. Лишь немного им уступила команда отряда №2 секция № 2, поднявшаяся на вторую ступеньку пьедестала и третье почетное место - у осужденных женского отряда», - прокомментировал организатор соревнований, начальник отряда №2 лейтенант внутренней службы Попов Сергей.

Источник: 54.fsin.gov.ru