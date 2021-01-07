Новый памятник Алёнке в Нововоронеже откроют 12 июня

Без монументализма - нормальную девушку, Алёнку с русской косой

Новый памятник Алёнке в Нововоронеже планируют открыть к 12 июня. На этот раз скульптура будет выполнена в более классическом стиле. Работой займётся компания «Лит Арт» из Жуковского, рассказал (https://pdmnews.ru/19085/) «Подъёму» краевед Борис Смольянинов.

«Приезжали скульпторы, они будут делать бронзовую скульптуру. Без монументализма - нормальную девушку, Алёнку с русской косой. Посмотрят в краеведческом музее тут, какие костюмы были. 15 февраля они представят нам эскизы, планируем 12 июня в день клубники (у нас всё-таки клубничная страна) открыть памятник Алёнки».

Что стало со скандальной скульптурой Алёнки, которую демонтировали спустя три дня после установки, неизвестно. Устрашающий памятник хотели выкупить представители шоу-бизнеса, рестораторы, Владимир Жириновский и, по некоторым данным, Иванка Трамп.

Источник: t.me/pdmnews