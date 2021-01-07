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Сколько россиян заболели коронавирусом за сутки на 7 января, озвучил оперштаб

15:45 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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За весь период по России умерло 60 457 человек.

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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 7 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 541 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 681 (11,4%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,2%

2. Еврейская автономная область 0,3%
3. Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия) 0,4%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 332 142 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 729 человек:

Москва — 7410
Санкт-Петербург — 1836
Московская область — 1491
Ростовская область — 499

Нижегородская область — 447
Свердловская область — 390
Забайкальский край — 369
Вологодская область — 323
Республика Карелия — 307
Красноярский край — 300
Ставропольский край — 298
Ивановская область — 292
Республика Крым — 277
Республика Коми — 273
Волгоградская область — 268
Алтайский край — 254
Самарская область — 249
Саратовская область — 248
Кировская область — 243
Приморский край — 241
Ямало-Ненецкий автономный округ — 235
Новосибирская область — 221
Тверская область — 219
Ульяновская область — 211
Томская область — 211
Удмуртская Республика — 202
Омская область — 202
Пермский край — 199
Калининградская область — 198
Тульская область — 196
Чеченская Республика — 195
Липецкая область — 194
Ярославская область — 191
Ханты-Мансийский автономный округ — 181
Оренбургская область — 175
Республика Бурятия — 168
Республика Дагестан — 161
Краснодарский край — 160
Пензенская область — 158
Новгородская область — 157
Кемеровская область — 153
Тюменская область — 148
Иркутская область — 148
Архангельская область — 145
Брянская область — 140
Воронежская область — 135
Кабардино-Балкарская Республика — 128
Псковская область — 127
Ленинградская область — 121
Белгородская область — 120
Орловская область — 119
Республика Саха (Якутия) — 119
Рязанская область — 118
Костромская область — 115
Республика Адыгея — 107
Курская область — 105
Калужская область — 103
Мурманская область — 103
Сахалинская область — 103
Амурская область — 102
Хабаровский край — 102
Владимирская область — 98
Курганская область — 91
Тамбовская область — 90
Астраханская область — 87
Республика Чувашия — 85
Республика Хакасия — 83
Республика Северная Осетия - Алания — 81
Карачаево-Черкесская Республика — 78
Республика Мордовия — 75
Севастополь — 73
Республика Ингушетия — 70
Смоленская область — 62
Камчатский край — 61
Челябинская область — 56
Республика Калмыкия — 44
Магаданская область — 43
Республика Башкортостан — 41
Республика Марий Эл — 21
Республика Алтай — 20
Республика Татарстан — 19
Республика Тыва — 19
Еврейская автономная область — 14
Ненецкий автономный округ — 5
Чукотский автономный округ — 3

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 709 452.

За последние сутки подтверждено 506 смертей:

Москва — 76
Санкт-Петербург — 69
Московская область — 23
Свердловская область — 17
Краснодарский край — 16

Забайкальский край — 16
Ростовская область — 15
Тульская область — 14
Нижегородская область — 13
Красноярский край — 12
Республика Чувашия — 10
Пермский край — 10
Иркутская область — 10
Республика Крым — 9
Алтайский край — 9
Новосибирская область — 9
Воронежская область — 8
Самарская область — 8
Ивановская область — 7
Республика Коми — 7
Ставропольский край — 7
Омская область — 7
Липецкая область — 6
Ярославская область — 6
Мурманская область — 6
Республика Калмыкия — 6
Севастополь — 6
Владимирская область — 5
Вологодская область — 5
Волгоградская область — 5
Республика Хакасия — 5
Приморский край — 5
Рязанская область — 4
Смоленская область — 4
Тверская область — 4
Калининградская область — 4
Астраханская область — 4
Удмуртская Республика — 4
Оренбургская область — 4
Ханты-Мансийский автономный округ — 4
Кемеровская область — 4
Томская область — 4
Республика Адыгея — 3
Республика Дагестан — 3
Кабардино-Балкарская Республика — 3
Республика Татарстан — 3
Ямало-Ненецкий автономный округ — 3
Курская область — 2
Орловская область — 2
Тамбовская область — 2
Республика Карелия — 2
Псковская область — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Саха (Якутия) — 2
Белгородская область — 1
Костромская область — 1
Ленинградская область — 1
Республика Ингушетия — 1
Карачаево-Черкесская Республика — 1
Чеченская Республика — 1
Республика Марий Эл — 1
Республика Мордовия — 1
Пензенская область — 1
Саратовская область — 1

За весь период по России умерло 60 457 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 92,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 300 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 644 тыс. 093 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
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