Число умерших от коронавируса за сутки на Рождество в России

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 709 452.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 729 человек

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 541 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 681 (11,4%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,2%



2. Еврейская автономная область 0,3%3. Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия) 0,4%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 332 142 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 729 человек:

Москва — 7410

Санкт-Петербург — 1836

Московская область — 1491

Ростовская область — 499



Нижегородская область — 447Свердловская область — 390Забайкальский край — 369Вологодская область — 323Республика Карелия — 307Красноярский край — 300Ставропольский край — 298Ивановская область — 292Республика Крым — 277Республика Коми — 273Волгоградская область — 268Алтайский край — 254Самарская область — 249Саратовская область — 248Кировская область — 243Приморский край — 241Ямало-Ненецкий автономный округ — 235Новосибирская область — 221Тверская область — 219Ульяновская область — 211Томская область — 211Удмуртская Республика — 202Омская область — 202Пермский край — 199Калининградская область — 198Тульская область — 196Чеченская Республика — 195Липецкая область — 194Ярославская область — 191Ханты-Мансийский автономный округ — 181Оренбургская область — 175Республика Бурятия — 168Республика Дагестан — 161Краснодарский край — 160Пензенская область — 158Новгородская область — 157Кемеровская область — 153Тюменская область — 148Иркутская область — 148Архангельская область — 145Брянская область — 140Воронежская область — 135Кабардино-Балкарская Республика — 128Псковская область — 127Ленинградская область — 121Белгородская область — 120Орловская область — 119Республика Саха (Якутия) — 119Рязанская область — 118Костромская область — 115Республика Адыгея — 107Курская область — 105Калужская область — 103Мурманская область — 103Сахалинская область — 103Амурская область — 102Хабаровский край — 102Владимирская область — 98Курганская область — 91Тамбовская область — 90Астраханская область — 87Республика Чувашия — 85Республика Хакасия — 83Республика Северная Осетия - Алания — 81Карачаево-Черкесская Республика — 78Республика Мордовия — 75Севастополь — 73Республика Ингушетия — 70Смоленская область — 62Камчатский край — 61Челябинская область — 56Республика Калмыкия — 44Магаданская область — 43Республика Башкортостан — 41Республика Марий Эл — 21Республика Алтай — 20Республика Татарстан — 19Республика Тыва — 19Еврейская автономная область — 14Ненецкий автономный округ — 5Чукотский автономный округ — 3

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 709 452.

За последние сутки подтверждено 506 смертей:

Москва — 76

Санкт-Петербург — 69

Московская область — 23

Свердловская область — 17

Краснодарский край — 16



Забайкальский край — 16Ростовская область — 15Тульская область — 14Нижегородская область — 13Красноярский край — 12Республика Чувашия — 10Пермский край — 10Иркутская область — 10Республика Крым — 9Алтайский край — 9Новосибирская область — 9Воронежская область — 8Самарская область — 8Ивановская область — 7Республика Коми — 7Ставропольский край — 7Омская область — 7Липецкая область — 6Ярославская область — 6Мурманская область — 6Республика Калмыкия — 6Севастополь — 6Владимирская область — 5Вологодская область — 5Волгоградская область — 5Республика Хакасия — 5Приморский край — 5Рязанская область — 4Смоленская область — 4Тверская область — 4Калининградская область — 4Астраханская область — 4Удмуртская Республика — 4Оренбургская область — 4Ханты-Мансийский автономный округ — 4Кемеровская область — 4Томская область — 4Республика Адыгея — 3Республика Дагестан — 3Кабардино-Балкарская Республика — 3Республика Татарстан — 3Ямало-Ненецкий автономный округ — 3Курская область — 2Орловская область — 2Тамбовская область — 2Республика Карелия — 2Псковская область — 2Республика Башкортостан — 2Республика Саха (Якутия) — 2Белгородская область — 1Костромская область — 1Ленинградская область — 1Республика Ингушетия — 1Карачаево-Черкесская Республика — 1Чеченская Республика — 1Республика Марий Эл — 1Республика Мордовия — 1Пензенская область — 1Саратовская область — 1

За весь период по России умерло 60 457 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 92,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 300 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 644 тыс. 093 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф