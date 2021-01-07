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Розыск: украл перфоратор за 10 000 воришка в Новосибирске

16:25 07.01.2021 Фото: 54.мвд.рф
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Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383)232 19 61, 8-913-475-29-33.

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Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383)232 19 61, 8-913-475-29-33

Сотрудниками отдела уголовного розыска отдела полиции №4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскиваются подозреваемый, который 5 января в магазине по продаже компьютерной техники и электрооборудования по улице Гребенщикова похитил перфоратор. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383)232 19 61, 8-913-475-29-33.

Конфиденциальность гарантируется.

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Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383)232 19 61, 8-913-475-29-33

Источник: 54.мвд.рф

вор кража перфоратор розыск
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