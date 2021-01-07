Размер пособия на детей с 3 до 7 лет в январе 2021. Родители запутались, а мы объясняем

Сколько денег получат родители на детей от 3 до 7 лет в январе 2021 года? Таким вопросом озабочена почти вся стран после встречи президента Владимира Путина с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым, а также с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой 5 января.

Повышенное пособие получат не все семьи с детьми в 2021 году

Сколько денег получат родители на детей от 3 до 7 лет в январе 2021 года? Таким вопросом озабочена почти вся стран после встречи президента Владимира Путина с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым, а также с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой 5 января.

Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", весной 2020 года Владимир Путин анонсировал новое пособие на российских детей. Заочно выплата начала работать с 1 января 2020 года. Уже в июне семьи с детьми получили первые выплаты, при этом за полгода - с января по июнь 2020 года. Пособие начисляют не всем семьям с детьми, а лишь тем, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи. В прошлом году выплата была равна 50% от прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране ежемесячная выплата составляла 5 500 рублей, а в Новосибирской области - 6 018 рублей.

Стоит отметить, что в 2021 году уровень прожиточного минимума на ребенка изменился. Теперь он составляет 11 303 рубля. С января 2021 года предлагается установить трехступенчатую систему начисления пособия с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка.

Так, стандартным размером пособия так и останется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Эти деньги продолжать получать бедные семьи с детьми. В 2021 году сумма будет равна 5 651 рублю.

Если же такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума. Или 8 477 рублей в Новосибирской области.

Если и это увеличенное пособие также не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. То есть 11 303 рублей.

Предполагается, что уже с 1 апреля 2021 года родители смогут написать заявление на повышенное пособие. При этом на протяжении трех месяцев- январь, февраль, март - все родители без исключения будут получать 50% прожиточного минимума на ребенка. В Новосибирской области - 5 651 рублей на ребенка.

Уже в апреле соцзащита пересчитает доходы заявителей, их имущество и вынесет вердикт - на какой процент повышать и повышать ли вообще пособие. Если семья окажется бедной даже с новым пособием, то деньги начислят в апреле 2021 года.