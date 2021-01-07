Рождественские гадания на любовь, суженного и свадьбу

Существует множество гаданий, которые помогают приоткрыть завесу тайны и узнать о том, что ожидает в скором времени.

Рождественские гадания — самый правдивый способ узнать о том, что ждет в будущем

Рождественские гадания — самый правдивый способ узнать о том, что ждет в будущем. С помощью гаданий наши предки заранее узнавали о том, что будет происходить в личной жизни, привлекали суженых и даже узнавали дату свадьбы.

Ночь перед Рождеством и период Святок — время таинственное и магическое, когда можно запросто узнать все о своей судьбе. Эксперты рекомендуют использовать проверенные временем любовные гадания, чтобы узнать о том, повезет ли в личной жизни, взаимна ли симпатия, и будет ли свадьба в скором времени.

Рождественское гадание на суженого

Самым простым гаданием на суженого во все времена остается ритуал, когда гадающая девушка выходит на улицу и спрашивает имя у первого встречного мужчины. По поверьям именно так будут звать суженого.

В современном мире провести гадание можно по телефону, заранее продумав вопрос. К примеру, девушка хочет узнать о том, скоро ли встретит свою любовь. После этого нужно набрать незнакомый номер и дождаться ответа. Ответ «да» сулит скорую встречу с суженым.

Гадание на свадьбу

Для того, чтобы узнать, будут ли отношения развиваться, приведет ли общение к скорой свадьбе, в ночь перед Рождеством девушки могут погадать. Для этого нужно в три емкости положить цветок, ленту и кольцо, переставить емкости и не глядя выбрать одну из них.

Кольцо — свадьба будет в скором времени.

Лента — в этом году свадьбы не будет.

Цветок — девушка будет невестой в ближайшее время.

Рождественское гадание на взаимные чувства

На листках бумаги пишут имена потенциальных кавалеров, кладут их так, чтобы невозможно было прочитать, перетасовывают, а затем берут в руки карты. Под каждой бумажкой выкладывают по три карты, а затем переворачивают их.

Красные масти — любовь взаимна.

Одна или две карты черной масти — мужчина сомневается в ответных чувствах или стесняется признаться в своих.

Все масти черные — взаимной симпатии нет.

Существует множество гаданий, которые помогают приоткрыть завесу тайны и узнать о том, что ожидает в скором времени. Погадать можно не только на любовь, но и на судьбу, получить ответы на волнующие вопросы ,а также приворожить понравившегося парня с помощью белых заговоров.

Источник: dailyhoro.ru