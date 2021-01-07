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В Калмыкии из-за вспышки коронавируса закрыли главный буддийский храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни"

17:30 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Несмотря на закрытие хурула ежедневные молитвы и ритуалы будут проводиться в режиме онлайн.

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В Калмыкии из-за вспышки COVID-19 закрыли главный буддийский храм
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В Калмыкии из-за вспышки коронавируса закрыли главный буддийский храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни"Коронавирус стремится стать обычной простудой. Дал прогноз на 2021 год в России экспертЕщё 1077 новостей

В Элисте из-за вспышки коронавируса для посещений закрылся главный буддийский храм республики "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Ограничения действуют до 15 января.

Причиной введения карантинных мер стало заболевание одного из монахов храма, который принимал пожертвования от населения. Больной находится на изоляции.
"Мы закрываем хурул не только из соображений безопасности монахов, но также наших сотрудников, членов их семей и всех, кто приходит в хурул. Монах, заболевший COVID-19, работает смотрителем главного молитвенного зала", - говорится в видео обращении верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыкова).

Несмотря на закрытие хурула ежедневные молитвы и ритуалы будут проводиться в режиме онлайн.

По данным статистики оперативного штаба Калмыкии, в регионе подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего COVID-19 болеют 15 350 человек. С начала пандемии скончалось 202 жителя республики.

Источник: РГ

COVID-19 буддист коронавирус пандемия храм
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