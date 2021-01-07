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Куда исчезли экс-начальники УКСа Бердска Егошин и Бекетов, обвиняемые в махинациях на 8,3 млн рублей при прокладке коллектора

16:03 07.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Суд назначил экспертизу стоимости канализационных труб, которые и стали причиной уголовного преследования. Подсудимые не признают вины. Определена дата возобновления громкого судебного процесса.

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Алексей Егошин стал третьим фигурантом дела о мошенничестве
Сюжет: Бекетов
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Куда исчезли экс-начальники УКСа Бердска Егошин и Бекетов, обвиняемые в махинациях на 8,3 млн рублей при прокладке коллектораОбвиняемый в махинациях на 8,3 млн рублей с коллектором директор «Росстроя» подписал проект нового водовода на ул. Лунной в БердскеЕщё 28 новостей

Уже почти три месяца нет судебных заседаний по громкому уголовному делу бывших руководителей бердского УКСа Алексея Егошина и Юрия Бекетова, а также гендиректора компании «Росстрой» Константина Михайленко. Напомним, их обвиняют в мошенничестве на 8,3 млн рублей при строительстве коллектора на ул. Первомайской в Бердске.

Последнее заседание резонансного процесса состоялось 9 октября 2020 года. Следующее судья Татьяна Васюхневич назначила на 20 января 2021-го. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», по ходатайству прокурора суд запросил экспертизу стоимости труб, которые зарыли под дорогой. Ведь именно они стали поводом для уголовного преследования управленцев.

По версии следствия, исполняя контракт на 17 млн рублей в 2015 году, гендиректор новосибирского «Росстроя» Михайленко и руководитель бердского УКСа Егошин решили похитить часть бюджетных средств, выделенных на строительство коллектора. А именно: в ходе строительных работ вместо предусмотренных контрактом чугунных труб применили более дешевые из полипропилена, стоимость которых, с учетом их монтажа, была завышена в несколько раз. Внесение недостоверных сведений в финансовые документы позволило обвиняемым похитить бюджетные денежные средства в размере свыше 1,5 млн рублей, заявляет гособвинение.

При аналогичных обстоятельствах «указанные лица», действуя уже совместно с заместителем директора МКУ «УКС» Бекетовым, совершили еще два преступления при исполнении муниципальных контрактов, заключенных в 2016 и 2017 годах в целях дальнейшего строительства самотечного канализационного коллектора, похитив более 6,8 млн рублей, полагает следствие.

Всего прошло 31 судебное заседание по делу. И пока не дошли до финальной стадии — до прения сторон. Судебная экспертиза, как правило, длиться несколько месяцев, с этим и связан длительный перерыв в процессе.

Подсудимые, находящиеся под домашним арестом, добросовестно приходят на заседания, рассказали в Бердском городском суде. Ни один из них не признает своей вины. Напротив, они заявляют, что использовали трубы из более долговечного материала, что выгодно городу.

Почти год — с 16 января 2020 года — все трое находятся под домашним арестом и носят электронные браслеты. А до этого Бекетов и Михайленко 9 месяцев провели под стражей в СИЗО. Алексея Егошина же арестовали в декабре 2019-го. Ему предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса и трем эпизодам.

6 лет на посту директора УКС

25 марта 2019 года Алексей Егошин работал последний день в бердском УКСе. Тогда он сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что будет ездить в Новосибирск, откуда ему поступило предложение. Новую работу Егошин искал полгода — с сентября 2018-го, о чем, по его словам, он предупреждал руководство города.

В должности руководителя УКСа он проработал 6 лет. До этого полгода был специалистом в ведомстве. За время работы по специальности в бердском управлении капстроительства он приобрел еще одно высшее образование — окончил академию госслужбы как управленец.

Алексей Егошин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что ему не стыдно за свою работу. Он оставил городу немало важных объектов: отремонтированный за 500 млн рублей ДК «Родина», детские сады, дорогу в микрорайоне Южном, дренажную систему для отвода грунтовых вод, новый канализационный коллектор, газопровод к школе в Южном.

После ухода Егошина лишь месяц его обязанности выполнял заместитель Юрий Бекетов. Через месяц следствие обвинило Бекетова в мошенничестве с причинением ущерба городу в особо крупном размере.

С 3 июня 2019 года бердский УКС возглавляет Антон Антонов, который до назначения работал там инженером.

Дело УКСа

Дело в отношении и. о. директора УКСа Юрия Бекетова поступило в суд в начале февраля 2020 года. По версии следствия, 24 ноября 2015 года между управлением капстроительства (заказчик) и ООО «Росстрой» (подрядчик) заключен муниципальный контракт по строительству объекта «Самотечный канализационный коллектор по ул. Первомайская на участке от ул. Ленина, включая переход через ул. Вокзальная в Бердске». Цена контракта составляла более 17 млн рублей. Денежные средства для оплаты работ по контракту были выделены из областного и местного бюджетов.

Как полагает следствие, исполняя контракт, гендиректор общества и директор УКСа решили похитить часть бюджетных средств, выделенных на строительство коллектора: в ходе строительных работ вместо предусмотренных контрактом чугунных труб были применены более дешевые из полипропилена, стоимость которых, с учетом их монтажа, была завышена в несколько раз. Внесение недостоверных сведений в финансовые документы позволило обвиняемым похитить бюджетные денежные средства в размере свыше 1,5 млн рублей.

При аналогичных обстоятельствах «указанные лица», действуя уже совместно с заместителем директора МКУ «УКС», совершили еще 2 преступления при исполнении муниципальных контрактов, заключенных в 2016 и 2017 годах в целях дальнейшего строительства самотечного канализационного коллектора, похитив более 6,8 млн рублей.

Генерального директора ООО «Росстрой» Константина Михайленко, директора и замдиректора бердского управления капитального строительства Алексея Егошина и Юрия Бекетова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах).

канализационный коллектор мошенничество обвинение экспертиза Алексей Егошин Юрий Бекетов Константин Михайленко
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