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Джо Байден стал новым президентом. Утвердил победу на выборах конгресс США

15:59 07.01.2021 Фото: © REUTERS / Leah Millis
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Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков.

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Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения.
Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков.
Обсуждение проходит на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

Утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Источник: РИА Новости

выборы протесты сша
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От редакции

Закончатся беспорядки?

Аноним, 07 января 2021 16:13
НВР:
А где борци за свободу и демократию с печеньками?

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