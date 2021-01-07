Джо Байден стал новым президентом. Утвердил победу на выборах конгресс США

Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения.

Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков.

Обсуждение проходит на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.



Утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Источник: РИА Новости